Spargel-Lachs-Lasagne: cremiges Ofengericht mit Lachs

Schneide die holzigen Enden vom grünen Spargel ab, wasche ihn und schneide ihn in gleichmäßige Stücke.

Wasche das Lachsfilet und tupfe es ab. Schneide es in Würfel.

