Zucchini-Röllchen mit Hackfleisch: leckeres Alltagsgericht

Zucchini-Röllchen mit Hackfleisch sind ein herrliches Gericht für die ganze Familie, das du ganz einfach nach deinen Wünschen gestalten kannst. Vegetarier können das Hackfleisch einfach weglassen. So oder so kreierst du mit unserem Rezept eine gesunde, saftige Mahlzeit mit einer guten Portion Eiweiß und vielen Vitaminen. Doch das Wichtigste ist: es schmeckt!

Zucchini-Röllchen mit Hackfleisch: schnelles Ofengericht

Nichts gegen Spaghetti oder Stulle, aber diese Gerichte kennen wir in all ihren Variationen doch schon auswendig. Wie wäre es mit ein wenig Abwechslung auf dem Esstisch, ohne dafür lange in der Küche stehen zu müssen? Die Zucchini-Röllchen mit Hackfleisch hast du vielleicht noch nicht probiert, sie haben aber das Zeug zum neuen Dauerbrenner auf deiner Speisekarte. Unser Rezept vereint alles, was wir lieben: mild-knackige Zucchini, saftigen Käse, würziges Hackfleisch und fruchtige Tomatensoße. Dazu eine Schicht geschmolzener Gouda!

Olivenöl, Knoblauch und ein paar Kräuter wie Basilikum und Oregano sorgen für einen mediterranen Touch, der so gut zum Sommer passt. Da lacht zumindest in der Küche die Sonne. Übrigens eignen sich Zucchini-Röllchen mit Hackfleisch auch hervorragend für Personen, die auf eine kohlenhydratarme Ernährung Wert legen. Wenn dir das nicht so wichtig ist, empfehle ich dir ein knusprig getoastetes Stück Brot zu deiner Portion. Herrlich!

Für die Zucchini-Röllchen mit Hackfleisch schneidest du eine Zucchini mit einem Sparschäler in dünne Streifen. Um diese biegsam zu machen, blanchierst du sie für eine Minute in kochendem Wasser. Anschließend bereitest du in einer Pfanne die Tomatensoße mit Zwiebeln, Knoblauch, Oregano und passierten Tomaten zu. Diese gibst du in eine Auflaufform. Die Füllung der Röllchen besteht aus gebratenem Hackfleisch, Salz, Pfeffer und gehacktem Basilikum. Gib sie auf die Zucchini-Scheiben und rolle sie zusammen. Platziere sie anschließend auf der Soße und ab in den Ofen!

