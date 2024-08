Ein Zucchini-Tomaten-Omelett bringt Genuss auf den Frühstückstisch

Ein Omelett ist eine tolle Idee für ein schnelles und nahrhaftes Frühstück. Du brauchst nur ein paar wenige Zutaten und bekommst ein Frühstück, dass dich satt macht und genug Energie für den Start in den Tag liefert. Passend zur Zucchini- und Tomatensaison steht heute ein Zucchini-Tomaten-Omelett auf dem Plan.

Schnell zubereitet und lecker: Zucchini-Tomaten-Omelett

Hauptzutat Nummer eins bei einem Omelett ist natürlich das Ei. Auch in unserer Variante mit Zucchini und Tomate werden vier Eier verarbeitet. Zusätzlich verleihen frisches Gemüse und Kräuter der Eierspeise ihr sommerliches Aroma.

Wasche zuerst das Gemüse und die Petersilie. Die Zucchini schneidest du in Scheiben und die Tomate würfelst du. Die Zwiebel schälst du und schneidest sie in Streifen. Erhitze anschließend Olivenöl in einer Pfanne. Brate die Zwiebelstreifen darin glasig an und füge danach die Zucchini hinzu und brate sie etwa drei Minuten mit an.

Im zweiten Schritt verquirlst du die Eier mit Milch, Salz, Pfeffer und italienischen Kräutern. Gieße die Mischung über die Zucchini, verteile noch die Tomaten darauf und lass die Eier zugedeckt stocken. Danach kannst du dein Omelett mit frischer Petersilie bestreut genießen.

Übrigens: Zum Zucchini-Tomaten-Omelett passt zusätzlich Feta. Schneide den Käse in Würfel und streue sie über das Eiergericht. Das Omelett mit Zucchini und Tomaten schmeckt besonders zum Frühstück. Du kannst es aber auch als kleine Mahlzeit zum Lunch oder Abendessen genießen.

Wenn für dich das Frühstücksei am Morgen dazu gehört, dann haben wir noch weitere empfehlenswerte Omelett-Kreationen für dich. Ein absoluter Geheimtipp ist dieses koreanische Kimchi-Omelett. Herzhaft und mit chinesischen Aromen präsentiert sich das Egg Foo Yung Omelett. Eine süße Variante gewünscht? Dann probiere dieses Apfel-Skyr-Omelett.