Diese leckeren Zucchini-Wraps sind der perfekte Snack im Sommer

Oft wird schnelles Essen mit ungesunden Optionen gleichgesetzt. Wir bieten mit diesen Zucchini-Wraps eine willkommene Abwechslung. Sie sind nicht nur schnell zubereitet, sondern auch unglaublich gesund und schmecken erfrischend lecker.

Frische Zucchini-Wraps – Leicht und Lecker

Neben der Zucchini kommen weitere leckere Zutaten wie frischer Rucola, zart-würziger Geflügelschinken, aromatischer Frischkäse und etwas würziger Knoblauch zum Einsatz. Ein Spritzer Limettensaft hebt den Geschmack und bringt eine angenehme Frische in jeden Bissen.

Du startest damit, deine Zucchini in dünne Streifen zu schneiden und mit Knoblauch in einer heißen Pfanne goldbraun zu braten. Währenddessen erwärmst du die Weizenwraps, damit diese schön weich werden und später die Füllung sicher halten. Mit einem großzügigen Strich des Frischkäses als Grundlage belegst du deine Wraps dann in der Rucola-Zucchini-Schinken-Reihenfolge. Die fertigen Rollen halbierst du dann, sodass ein ansprechendes Muster entsteht und du perfekt teilen kannst.

Zucchini-Wraps sind optimal, wenn du auf der Suche nach einer schnellen und nährstoffreichen Mahlzeit bist, die sowohl als Mittagessen im Büro als auch als leichtes Abendessen zu Hause überzeugt.

Wenn du noch mehr leichte Zucchini-Rezepte suchst, musst du unbedingt auch diesen Zucchini-Aufstrich fürs Brot probieren. Und dieser frische Zucchini-Bulgur-Salat mit Feta ist perfekt für heiße Sommertage. Und etwas herzhafter wird es mit diesen Zucchini-Bratlingen mit Orzo-Tomatensalat.

Zucchini-Wraps Nina 4.50 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Wraps Zutaten 1x 2x 3x 1 Limette

100 g Frischkäse Kräuter oder Natur

Salz und Pfeffer

1 Prise Zucker

50 g Rucola

1 Zehe Knoblauch

1 Zucchini

1 EL Olivenöl

4 Weizenwraps

200 g Geflügelschinken Zubereitung Halbiere eine Limette und presse den Saft aus. Verrühre in einer Schüssel den Frischkäse mit dem Limettensaft und schmecke das Ganze mit Salz, Pfeffer und Zucker ab.

Wasche den Rucola und lass ihn abtropfen. Schäle und hacke den Knoblauch. Wasche die Zucchini, entferne die Enden und hobele sie mit einem Sparschäler längs in dünne Streifen.

Erhitze erneut etwas Öl in der Pfanne auf hoher Stufe und brate die Zucchinistreifen mit dem Knoblauch etwa 2 Minuten lang an. Würze sie mit Salz und Pfeffer und nimm sie dann aus der Pfanne.

Röste die Wraps in der heißen Pfanne von beiden Seiten jeweils ca. 1 Minute lang goldbraun an. Bestreiche sie mit dem Frischkäse und belege sie nach Belieben mit Rucola, Zucchini und Geflügelschinken. Rolle die Wraps fest auf, halbiere sie und serviere sie.

