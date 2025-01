Zucchiniboote mit Quinoa und Feta: so lecker kann gesund sein

Ich liebe Zucchini. Die grünen Kürbisgewächse lassen sich in gefühlt unendlich vielen Rezepten unterschiedlich zubereiten – und das sammelt bei mir immer Pluspunkte. Und diese Zucchiniboote mit Quinoa und Feta sind ein weiterer, gern gesehener Eintrag auf meiner Liste. Die Schiffchen aus halbierten Zucchinis sind total einfach vor- und zubereitet, machen satt und sind super gesund.

Zucchiniboote mit Quinoa als schnell zubereitete Low-Carb-Mahlzeit

Der Schwierigkeitsgrad dieses Gerichts liegt wirklich bei: Kann man nicht vermasseln. Es ist kinderleicht zubereitet, schmeckt hervorragend und ist trotzdem gesund. Am wichtigsten ist auf jeden Fall, dass du den Quinoa gründlich unter fließendem Wasser abwäschst. Die Schalen enthalten Saponine, die an den Körnern haften bleiben können. Ihr Zweck ist es, die Pflanze vor Insekten zu schützen. Sie sind gar nicht unbedingt gefährlich für dich, sorgen aber dafür, dass der Quinoa stark bitter schmecken kann.

Ansonsten bereiten sich die Zucchiniboote mit Quinoa und Feta in einer Pfanne 🛒 quasi von selbst zu. Die Zucchini musst du einmal längs halbieren und anschließend vorsichtig das Fruchtfleisch herauslöffeln und zur Seite stellen. Lass aber einen Rand stehen, damit die Füllung gut in den kleinen Schiffchen hält. Dann brätst du nacheinander erst die Zucchinihälften mit der Schnittfläche nach unten an, danach einen Teil der Zutaten für die Füllung, mischst alles gut zusammen und füllst die Zucchiniboote damit.

Wenn du noch mehr Rezepte mit Zucchini ausprobieren möchtest, bist du auf Leckerschmecker bestens versorgt. Wenn dir nach einem leckeren Ofengericht ist, probiere unbedingt den schnellen Zucchini-Auflauf mit Hüttenkäse. Ein weiteres schmackhaftes Low-Carb-Rezept sind Zucchinipuffer mit Frühlingszwiebeln. Und richtig gut angekommen ist dieses Rezept für knusprige Zucchini-Pommes.

Zucchiniboote mit Quinoa und Feta Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Quinoa

250 ml Gemüsebrühe

4 Zucchini

3 EL Rapsöl

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

100 g Cherry Romatomaten

50 g Blattspinat frisch

50 g Feta

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

Paprika edelsüß, nach Geschmack Zubereitung Spüle den Quinoa unter fließendem Wasser ab und bereite ihn nach Packungsangabe mit der Gemüsebrühe zu.

Wasche die Zucchini, halbiere sie längs und löffle das Fruchtfleisch aus. Lass dabei einen Rand übrig, der dick genug für die Füllung ist und stell das Fruchtfleisch zur Seite.

Erhitze 2 Esslöffel Öl in eine Pfanne und brate die Zucchinihälften mit der Schnittfläche nach unten für 5-7 Minuten an.

Schäle währenddessen die Zwiebel sowie den Knoblauch und hacke beides fein. Schneide die Tomaten ebenfalls in kleine Stücke. Wasche den Spinat und hacke ihn klein.

Erhitze 1 EL Öl und schwitze die Zwiebel sowie das Zucchinifruchtfleisch 3 Minuten lang an. Gib den Knoblauch dazu und brate alles für eine weitere Minute. Füg am Ende den kleingeschnittenen Spinat hinzu, bis er anfängt etwas kleiner zu werden.

Mische alles mit Quinoa sowie den Tomaten zusammen und brösele den Feta dazu. Schmecke alles mit Salz, Pfeffer und Paprika ab und fülle es in die Zucchinihälften.

