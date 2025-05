Gemüse in knuspriger Hülle: So lecker schmecken Zucchinischnitzel

Schnitzelfans aufgepasst! Diese Zucchinischnitzel haben unsere Herzen im Sturm erobert und wir müssen das Rezept unbedingt mit dir teilen! Die panierten Gemüsestücke zeigen, dass ein gutes Schnitzel keineswegs Fleisch braucht. Du bist nicht überzeugt? Dann probiere dieses leichte Rezept doch einfach mal aus.

So werden deine Zucchinischnitzel besonders knusprig

Was macht ein gutes Schnitzel aus? Unserer Meinung nach steht an erster Stelle eine knusprige Panade. Der Crunch ist das A und O, der ein wirklich leckeres Schnitzel bezeichnet. Außerdem sollte es ein saftiges, aromatisches Inneres haben, warm sein und beim Schneiden verführerisch knuspern. All das trifft bei Zucchinischnitzel zu. Sie sind eine hervorragende Alternative, wenn du dich vegetarisch ernährst oder einfach weniger Fleisch essen, aber nicht auf Genuss verzichten möchtest.

Zucchini überzeugen vor allem durch ihre saftige Konsistenz. Im Geschmack sind sie eher mild, was aber auch zur Folge hat, dass man sie besonders gut würzen kann. Im Falle unserer Zucchinischnitzel liegt das Geheimnis des guten Geschmacks in der Panade. Vermische dafür zunächst etwas Mehl mit Paprikapulver, getrocknetem Oregano und Salz. Möchtest du dem Ganzen einen besonders intensiven umami-Geschmack verleihen, bietet es sich zudem an, dass du gemahlene Shiitakepilze untermischst, aber das ist optional.

Schneide die Zucchini in Streifen und wälze sie zunächst in Mehl, dann in verquirltem Ei und dann in Paniermehl. Hierbei kannst du herkömmliche Semmelbrösel verwenden oder aber auf Panko-Paniermehl zurückgreifen. Dieses ist von japanischen Tempura-Gerichten bekannt und hat eine grobe Struktur, was es besonders knusprig macht. Backe die Zucchinischnitzel goldbraun aus und lass sie auf Küchenkrepp abtropfen. Dazu schmecken zum Beispiel ein Salat und ein frischer Joghurtdip.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Zucchini ist ein vielseitiges Gemüse. Zucchini-Scarpaccia kombiniert es mit mediterranen Aromen, ein Zucchini-Bulgur-Salat lässt es frisch schmecken. Möchtest du etwas wirklich ausgefallenes probieren, bereite dir einen Zucchiniporridge zum Frühstück zu.

Zucchinischnitzel Nele 4.29 ( 21 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 mittelgroße Zucchini

4 EL Mehl

1 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Oregano getrocknet

1/2 TL Salz

1 TL gemahlene Shiitakepilze optional, gibt es zum Beispiel online 🛒

2 Eier

100 g Paniermehl oder Panko

Öl zum Braten Zubereitung Wasche die Zucchini und schneide sie der Länge nach in ca. 5-8 mm dicke Scheiben.

Vermische das Mehl mit Paprikapulver, Oregano, Salz und optional den gemahlenen Pilzen in einem Teller.

Verquirle die Eier in einem zweiten Teller. Verteile das Paniermehl auf einem dritten Teller.

Wälze jede Zucchinischeibe zuerst im Mehl, dann im Ei und zuletzt im Paniermehl. Drück die Panade leicht an.

Erhitze reichlich Öl in einer Pfanne. Brate die Zucchinischnitzel portionsweise bei mittlerer Hitze 2-3 Minuten pro Seite goldbraun.

Lass sie auf Küchenpapier abtropfen und serviere sie mit einem Salat und einem Klecks Joghurt oder einem Spritzer Zitrone.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.