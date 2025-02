Diesen Zucchinistrudel mit Blätterteig hast du im Nu selbst gebacken

Erhitze Öl in einer Pfanne auf mittlerer Stufe und schwitze Zwiebel- und Knoblauchwürfel darin an. Gib die Zucchini hinzu und brate alles für etwa 5 Minuten. Sollte sich Flüssigkeit in der Pfanne gebildet haben, gieße sie ab, damit die Füllung am Ende nicht zu flüssig wird. Stelle die Pfanne zur Seite und lass das Gemüse für ca. 10 Minuten abkühlen.