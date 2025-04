Zuckerfreier Käsekuchen: Genießen ohne schlechtes Gewissen

Käsekuchen ist in meinen Augen einer der besten Kuchen. Cremig, manchmal leicht vanillig und unwiderstehlich. Mit diesem Rezept für zuckerfreien Käsekuchen kannst du den Klassiker ganz neu erleben und ohne Reue genießen. Himmlisch lecker und kinderleicht nachgebacken!

Zuckerfreier Käsekuchen mit der Geheimzutat: Xylit

Immer mehr Menschen versuchen, bewusster auf ihren Zuckerkonsum zu achten. Egal, ob aus gesundheitlichen Gründen oder aus Ernährungsbewusstsein – weniger Zucker zu konsumieren ist eine sinnvolle Entscheidung. Denn Fakt ist: Zucker kommt gefühlt überall vor. Und beim Backen ist er ebenfalls oft in nicht geringer Menge vertreten.

Die besondere Zutat in diesem Rezept: Xylit. Dieser natürliche, auch als Birkenzucker bekannte Süßstoff hat Zucker gegenüber einige Vorteile. Er schmeckt genauso süß, hat aber nur etwa die Hälfte der Kalorien und birgt ein geringeres Risiko der Kariesbildung. Der Name Birkenzucker kommt übrigens daher, dass der Stoff ursprünglich aus Birkenrinde gewonnen wurde.

Dieses Rezept für zuckerfreien Käsekuchen unterscheidet sich kaum von der klassischen Käsekuchen-Zubereitung. Du musst dich also auch in keinem Zubereitungsschritt umgewöhnen.

Fette zunächst eine Springform 🛒 ein, damit sich der Kuchen am Ende leichter herauslösen lässt. Vermenge danach die Zutaten für den Boden. Knete einen gleichmäßigen Teig und fülle ihn in die Form. Drücke ihn dabei leicht am Rand hoch.

Rühre als Nächstes die Zutaten für die Füllung zusammen. Vermenge erst Margarine, Xylit, das Vanilleschotenmark, Puddingpulver und Eier miteinander. Rühre dann den Quark und die saure Sahne unter. Schlage in einer separaten Schüssel die Sahne steif und hebe sie vorsichtig unter. Backe den zuckerfreien Käsekuchen im vorgeheizten Ofen goldbraun und lass ihn dir schmecken!

Zuckerfreier Käsekuchen Dominique 3.99 ( 428 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Springform, 26 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 200 g Mehl Type 405

75 g Xylit

75 g Margarine

1 Ei Größe M

1/2 Pck. Backpulver Für die Füllung: 125 g Margarine

225 g Xylit

1 Vanilleschote

1 Pck. Vanillepuddingpulver

3 Eier Größe M

500 g Quark alternativ Skyr

200 g saure Sahne

200 g Sahne Zubereitung Fette die Springform mit etwas Margarine ein. Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Vermenge für den Teig Mehl, Xylit, Margarine, 1 Ei und eine halbe Packung Backpulver in einer Schüssel. Verknete alles gleichmäßig zu einem glatten Teig.

Gib den Teig in die Springform, drücke ihn flach und ziehe ihn am Rand der Form leicht hoch.

Mische für die Füllung in einer Schüssel Margarine, Xylit, das Vanillemark, Vanillepuddingpulver und die Eier mit einem Handrührgerät. Rühre den Quark und die saure Sahne anschließend unter.

Schlage in einer separaten Schüssel die Sahne steif und hebe sie vorsichtig unter.

Verteile die Füllung gleichmäßig auf dem Teig. Backe den Kuchen für 60 Minuten im vorgeheizten Backofen. Notizen Falls der Kuchen gegen Ende der Backzeit zu dunkel werden sollte, decke ihn mit Alufolie ab.

