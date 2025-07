Hast du schon mal zuckerfrei gebacken? Nein, denn das kann gar nicht schmecken, richtig? Falsch! Dieser zuckerfreie Zitronen-Heidelbeer-Käsekuchen beweist das genaue Gegenteil: Er verzichtet komplett auf raffinierten Zucker und schmeckt trotzdem süß und lecker. Wie das geht? Das verraten wir dir gern!

Zuckerfreier Zitronen-Heidelbeer-Käsekuchen vom Blech

Geht es dir wie mir, dann steht dir mindestens einmal am Tag der Sinn nach Kuchen. Ich kann nichts dagegen tun, spätestens am Nachmittag meldet sich der süße Magen und verlangt nach einer Nascherei. Ich liebe süßes Gebäck aller Art. Raffinierten Zucker allerdings vertrage ich nicht immer gut. Seit einiger Zeit schaue ich mich also immer mal wieder nach Alternativen um, damit ich trotzdem süßes Gebäck genießen kann.

In letzter Zeit haben sich Datteln bei mir als leckerer Ersatz etabliert. Diese schmecken auch in diesem zuckerfreien Zitronen-Heidelbeer-Käsekuchen hervorragend. Datteln gelten oftmals als Zuckeralternative. Man sollte sich jedoch vor Augen führen, dass auch sie Zucker beinhalten, nämlich Fructose, also Fruchtzucker. Und davon nicht zu wenig – Datteln haben einen Zuckergehalt von 44 bis 88 Prozent. Damit sind sie auch sehr kohlenhydrathaltig. Dadurch liefern sie schnell Energie. Im Gegensatz zu Haushaltszucker verlangsamt der ebenfalls hohe Ballaststoffgehalt in Datteln die Aufnahme des Zuckers im Blut. Dadurch kommt kein „Zucker-Crash“, wie du ihn vielleicht von herkömmlichen Süßigkeiten kennst.

Außerdem beinhalten Datteln viele Mikronährstoffe sowie Vitamine und Mineralstoffe. Dadurch tun sie dir etwas Gutes und ein Stück zuckerfreier Zitronen-Heidelbeer-Käsekuchen könnte sogar fast als gesund durchgehen. Aber wie süßt man mit Datteln? Das Geheimnis heißt Dattelpaste. Diese kannst du entweder fertig kaufen oder aus getrockneten Datteln und etwas Wasser mithilfe eines guten Mixers selbst herstellen. Rühre diese unter die Käsekuchenmasse und den Boden des Kuchens ein.

Wie kann man Zucker beim Backen noch ersetzen? Wir haben uns das mal angeschaut und dir einen Überblick über die besten Alternativen zusammengefasst. Leckere Rezepte haben wir auch für dich, wie diesen Himbeer-Kokos-Fudge oder Haferflockenkekse mit Joghurt.

Lecker nach Zitrone schmeckt der zuckerfreie Zitronen-Heidelbeer-Käsekuchen aufgrund von geriebener Zitronenschale. Verwende daher Bio-Zitronen, denn diese sind nicht so stark belastet wie nicht ökologisch angebaute. Heidelbeeren gibt es das ganze Jahr über tiefgekühlt. Taue die Beeren gut auf und lass sie vor allem abtropfen, wenn du sie verwendest. Dann steht deinem leckeren Kuchen nichts mehr im Wege. Für mehr Süßes und weniger Zucker-Crashes!

Zuckerfreier Zitronen-Heidelbeer-Käsekuchen vom Blech Nele 4.05 ( 21 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 10 Stücke Kochutensilien (ca. 25×35 cm, z.B. diese hier 🛒 1 Kuchenblech Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 170 g Mehl am besten Dinkel

100 g Butter

30 g Dattelpaste gibt es hier online 🛒 Für den Belag: 250 g Quark

300 g Frischkäse

100 ml Buttermilch

250 g Dattelpaste

2 Eier

2 EL Stärke

2 Bio-Zitronen Schale und Saft

1 Prise Salz

200 g TK-Heidelbeeren aufgetaut und abgetropft Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Lege ein kleines Backblech mit Backpapier aus.

Verknete das Dinkelmehl mit der Butter und der Dattelpaste zu einem glatten Teig. Drücke den Teig gleichmäßig auf den Boden des Blechs und stelle ihn bis zum weiteren Gebrauch kalt.

Verrühre den Quark mit Frischkäse, Buttermilch und Dattelpaste, bis die Masse cremig ist. Rühre die Eier nacheinander unter. Füge Zitronensaft, Zitronenschale, Stärke und eine Prise Salz hinzu und rühre alles glatt.

Verteile die Quarkmasse auf dem gekühlten Boden. Streue die Heidelbeeren gleichmäßig darüber und drücke sie ein wenig in die Masse ein.

Backe den Kuchen für ca. 40 Minuten, bis die Oberfläche leicht goldbraun ist und die Füllung gestockt ist.

