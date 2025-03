Zwiebel-Sahne-Hähnchen aus dem Ofen: perfekt für den Feierabend

Wenn es nach mir ginge, dann könnte es jeden Tag etwas Leckeres aus der Röhre geben. Da kommt dieses Zwiebel-Sahne-Hähnchen aus dem Ofen gerade zur richtigen Zeit. Zartes Hähnchenfleisch in einer cremigen Sahnesoße überbacken mit Käse – was will man mehr?

So gelingt ein Zwiebel-Sahne-Hähnchen aus dem Ofen ganz ohne Gewürzmischung aus der Tüte

Wenn man nach einem langen Tag abends nach Hause kommt, hält sich die Lust aufs Kochen meist in Grenzen. In solch einem Fall sind Aufläufe oder andere Ofengerichte ideal. Der Arbeitsaufwand hält sich oft in Grenzen, den Hauptteil übernimmt schließlich der Ofen. Alles, was du tun musst, ist die Zutaten vorzubereiten, diese in eine Form oder auf ein Blech zu geben und zu warten, bis alles fertig gegart ist. Das Beste: Während alles backt, musst du nicht am Herd bleiben und darauf achten, dass nichts anbrennt, sondern kannst die Zeit für andere Dinge nutzen.

Ein einfaches Gericht, das kaum Arbeit macht und besonders lecker schmeckt, wenn es dampfend aus dem Ofen kommt, ist ein Zwiebel-Sahne-Hähnchen. Dafür brauchst du Hähnchenfilets, Sahne, Zwiebeln, Knoblauch, geriebenen Käse und ein paar Gewürze. Viele kennen vielleicht die Gewürzmischung für dieses Gericht. Wir zeigen dir, wie du das Hähnchen-Rezept ganz ohne Aromen aus der Tüte zubereitest.

Für das Zwiebel-Sahne-Hähnchen brätst du zuerst das Fleisch in einer Pfanne 🛒 scharf an. Danach dünstest du in Streifen geschnittene Zwiebeln und Knoblauch in dem Bratfett ebenfalls an. Dann fügst du Sahne, Gemüsebrühe und Senf hinzu, würzt alles mit Salz und Pfeffer und lässt die Soße kurz bei mittlerer Temperatur köcheln. Fülle die Hähnchenfilets in eine Auflaufform, gieße die Soße darüber und bestreue zum Schluss alles mit geriebenem Käse. Nun geht es für die Zwiebel-Sahne-Hähnchen für rund 30 Minuten in den Ofen.

Appetit auf Hähnchen? Lass dir auch mal ein Hähnchengulasch, eine Gemüse-Hähnchen-Pfanne mit cremiger Soße oder ein Honig-Senf-Hähnchen schmecken. Guten Appetit!