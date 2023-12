24 Ideen für einen Obstteller | Essen für Kinder | Obst Viele Eltern kennen das Problem: Der Nachwuchs hat nicht wirklich Lust auf Obst und Gemüse. Da gibt es einen ganz einfachen Trick: Folgende 24 Ideen zeigen dir, wie du Obst gekonnt in Szene setzt. Danach werden deine Kinder dir die Früchte förmlich aus den Händen reißen. Gesünder kann ein Essen für Kinder eigentlich nicht sein.

1.-2. Lustige Snackideen für Kinder

Gerade für Kindergeburtstage eignen sich diese tierischen Partysnacks hervorragend. Hier findest du die lustigen Snackideen aus Obst.

Credit: Media Partisans

3.-7. Melonen-Schnitzereien

Es gibt doch nichts Erfrischenderes als eine Wassermelone an einem heißen Sommertag. Die harte Schale dieser Frucht kann man zwar nicht mitessen, trotzdem bietet sie eine Vielzahl an Möglichkeiten, das süße Kürbisgewächs dekorativ in Szene zu setzen. Hier zeigen wir dir, wie du aus einer öden Wassermelone den Hingucker schlechthin zaubern kannst. Hier kommst du zu den Schnitzereien mit Melone.

Credit: Media Partisans

8.-10. Leckere und dekorative Obst-Deko für Kinder

Hier werden dir noch mehr Möglichkeiten geboten, Obst attraktiv zu machen. Dann können selbst „vitaminscheue“ Kinder nicht widerstehen. Hier findest du die Obst-Deko für Kinder.

Credit: Media Partisans

11.-15. Tolle Bastelideen aus Obst

Mit diesen Tricks kannst du einen Apfel in eine Eule verwandeln, und eine stinknormale Mandarine wird zu einer Schnecke. Hier findest du die tollen Bastelideen aus Obst.

Credit: Media Partisans

16.-24. Kultige Figuren auf dem Teller: Obst schnitzen

Wir zeigen dir 9 Kultfiguren, bekannt z.B. aus der Sesamstraße und den Simpsons, die du ganz einfach und mit wenigen Schritten und Obstsorten auf den Teller zaubern kannst. Hier findest du die kultigen Figuren aus Obst.

Credit: Media Partisans

So coole Ideen, um Obst künstlerisch ans Kind zu bringen! Diese 24 Ideen begeistern aber nicht nur die Kleinen. Sie eignen sich auch sehr gut als Dekoration auf einem Buffet. Viel Spaß beim Obstschnitzen!