Dämpfe als Erstes den frischen Spinat. Schrecke ihn dann ab und drücke ihn gut aus. Mixe den Spinat anschließend mit dem Salz und den Eiern und verknete die Mischung ungefähr 10 Minuten mit den beiden Mehlsorten und dem Öl zu einem glatten Nudelteig. Lege den Teig anschließend, in Klarsichtfolie verpackt, für 2 Stunden in den Kühlschrank.

Teile den Teig nach dem Kühlen in kleinere Stücke und rolle diese jeweils dünn auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus. Beachte: Der gesamte Teig reicht etwa für 4 Portionen.

Schneide mithilfe eines Pizzaschneiders oder Messers erst ein Rechteck in den Teig und versieh dieses im oberen Drittel mit einem Zickzackmuster.

Entferne das obere gezackte Drittel und lege es versetzt auf das mittlere. Trage nun ein wenig Ricottafüllung auf, feuchte den Teig darum herum mit Wasser an und klappe das untere Drittel des Nudelteigs über die Füllung.

Rolle den Teig, wie bei den Rosen, wieder von einer Seite her auf, stelle die Nudelrolle aufrecht hin und lege vorsichtig die Spitzen um, sodass sie wie eine kleine Sukkulente aussieht.

Tipp: Fülle das Wasser nur so hoch in den Topf, wie die Sukkulenten hoch sind. So fallen sie beim Garen nicht um.

Platziere die Sukkulenten in leicht kochendem Salzwasser und gare sie darin für 8-10 Minuten.

Nachdem der Nudelteig fertig gekocht ist, richte die Sukkulenten mit der Parmesansoße, den Pilzen, den Tomaten und den gerösteten Pinienkernen an. Sie sind sowohl optisch als auch geschmacklich ein Genuss!