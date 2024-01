3 schnelle Rezepte, für die du einen Toaster brauchst

Schneide die Rinde einer Toastbrotscheibe an einem Stück ab und rolle sie zu einer Spirale auf. Spieße diese Toast-Spirale auf einen weiteren Holzspieß auf und wende den Spieß zuerst in flüssiger Butter und dann in Zimt und Zucker. Stecke den Holzspieß ebenfalls in den Toaster.