Erhitze die Milch in einem Topf. Gib dann die aufgetauten Süßkartoffelpommes und die Butter hinzu und koche das Ganze für 10 Minuten. Rühre währenddessen immer wieder um.

Rühre das Ei unter die Süßkartoffel-Masse und fülle diese anschließend in einen Spritzbeutel.

Erhitze das Öl zum Frittieren. Spritze den Süßkartoffel-Churro-Teig in mehreren Portionen hinein und backe ihn aus, bis er goldgelb ist.

Wälze die Süßkartoffel-Churros anschließend in Zucker und serviere sie. Am besten schmecken sie, wenn du sie danach noch in Schokoladensoße dippst.