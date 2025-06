Im Sommer steht bei vielen das Grillen an oberster Stelle ihrer Lieblingsbeschäftigungen. Es riecht überall Grillkohle und man bekommt selbst auch gleich Lust auf ein saftiges Steak oder eine Bratwurst vom Grill. Damit es aber nicht immer nur Steak, Wurst, Baguette und Salat sind, zeigen wir dir 5 außergewöhnliche Ideen für Eier auf dem Grill.

Eier sind nicht nur reich an Proteinen, sondern lassen sich auch auf vielfältige Weise zubereiten. Die folgenden 5 Rezepte sind so einfach zuzubereiten, dass du dich fragen wirst, warum du nicht schon früher auf diese Idee gekommen bist.

Feuer und Flamme für Eier

Sage gewöhnlichen Eiern aus der Pfanne adieu und entdecke unsere 5 kreativen Ideen, um Eier auf dem Grill zuzubereiten. Hier findest du alles, von einem gegrillten Ei im Burger, schottischen Eiern vom Grill, Eiern am Spieß, einem Burger mit Eier-Hack-Patty und einem Rührei in gegrillten Paprikaschoten.

Wer wäre auf die Idee gekommen, aus Eier solch tolle Gerichte zu zaubern? Wem das Ei auf dem morgendlichen Frühstückstisch nicht ausreicht, der sollte unbedingt diese 5 Grill-Rezepte ausprobieren. Egal, ob du ein erfahrener Grillmeister oder ein Grillneuling bist, diese Rezepte werden dich inspirieren und begeistern.

1. Rührei in gegrillter Paprika

Dafür brauchst du:

3 mittelgroße Paprikaschoten (rot, gelb, grün), ca. 9 bis 10 cm hoch

6 Eier

Salz

Pfeffer

125 g geriebenen Cheddar

4 TL frische gehackte Petersilie

So geht es:

1.1 Schneide von drei Paprikas den „Deckel“ ab. Entkerne die Früchte und entferne die weiße Haut. Gib dann jeweils 2 Eier in eine Paprika. Würze diese mit Salz, Pfeffer und frischer gehackter Petersilie. Verrühre die Eier in der Paprika mit einer Gabel und streue etwas Käse darüber.

Credit: Media Partisans

1.2 Lege die drei abgeschnittenen Deckel wieder auf die Paprikas und stelle diese bei ca. 180 °C auf den Grill. Nach ca. 20 bis 25 Minuten sind die gegrillten Eier-Paprikas fertig.

Credit: Media Partisans

2. Eier am Spieß vom Grill

Dafür brauchst du:

9 Eier

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 EL fein gehackte Petersilie

Außerdem:

3 Schaschlikspieße

So geht es:

2.1 Pikse in alle Eier ein kleines Loch. Nimm dir dann einen Schaschlikspieß zu Hilfe und vergrößere das Loch so, dass ein kleiner Papiertrichter hineinpasst. Stelle die Eier am besten hochkant in eine Muffinform, so kannst du sie problemlos bearbeiten.

Credit: Media Partisans

2.2 Rolle ein Stück Backpapier zu einem kleinen Trichter, stecke diesen durch die Löcher in die Eier und fülle mit ihm vorsichtig Salz und Pfeffer hinein.

Credit: Media Partisans

2.3 Knicke einen Schaschlikspieß an einem Ende um. Stecke dieses Ende in das Ei und reibe mit deinen Händen den Spieß kräftig, sodass das flüssige Ei sich mit dem Salz und Pfeffer vermischt. Stelle die Muffinform auf ein Backblech, fülle etwas Wasser darauf und schiebe das Blech bei 175 °C Umluft für 12 Minuten in den Ofen. Lasse die Eier danach kurz abkühlen.

Credit: Media Partisans

2.4 Pikse mit dem Schaschlikspieß ein zweites Loch in die andere Seite des Eis und führe den Spieß komplett hindurch. Stecke zwei weitere Eier auf den Spieß. Wiederhole das mit zwei weiteren Spießen. Nun kannst du sie kurz auf den Grill angrillen und schon sind die Eier fertig verzehrfertig.

Credit: Media Partisans

3. Schottische Eier vom Grill

Dafür brauchst du:

4 Eier

400 g Hackfleisch

Salz

Pfeffer

Paprikapulver

2 EL BBQ-Sauce

1 EL Senf

1 fein gehackte Knoblauchzehe

8 Scheiben Bacon

4 dicke Schaschlikspieße

So geht es:

3.1 Pelle die Eier und stelle sie kurz beiseite. Würze nun das Hackfleisch mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Gib dann die BBQ-Sauce, den Senf und den gehackten Knoblauch hinzu. Vermenge alles miteinander.

Credit: Media Partisans

3.2 Pro Ei nimmst du nun etwa 100 g Hackfleisch und formst es um das Ei herum. Wickele dann je 2 Scheiben Bacon um das Ei im Hackfleisch und stecke einen Schaschlikspieß hindurch. Lege die Spieße bei mittlerer Hitze etwa 20 bis 25 Minuten auf den Grill. Achte darauf, dass du die Spieße regelmäßig drehst.

Credit: Media Partisans

4. Burger mit Eier-Hack-Patty

Dafür brauchst du:

600 g Hackfleisch

Salz

Pfeffer

Paprikapulver

4 Eier

Für den Burger:

Burger-Bun

Salatblätter

Tomatenscheiben

Käse

Gurkenscheiben

Zwiebelringe

So geht es:

4.1 Würze das Hackfleisch und forme es zu 4 gleich großen Pattys. Wir haben dazu eine Glasflasche benutzt. So hast du auch gleich eine Vertiefung geformt, in die du das Ei später hineingeben kannst.

Credit: Media Partisans

4.2 Lege die 4 Pattys auf den Grill und schlage die 4 Eier in die Patty-Mulden. Schließe den Grill und lasse alles ca. 20 Minuten garen. Serviere den Patty dann in einem Burger, also mit Burger-Bun, Salat, Tomaten, Zwiebeln, Gurken und Käse.

Credit: Media Partisans

5. Gegrilltes Ei im Burger

Dafür brauchst du:

4 Eier

600 g Hackfleisch

Salz

Pfeffer

Paprikapulver

Für den Burger:

Burger-Bun

Salatblätter

Tomatenscheiben

Käse

Gurkenscheiben

Zwiebelringe

So geht es:

5.1 Würze das Hackfleisch mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver und forme es zu 4 Pattys. Lege die 4 Pattys auf den Grill, bis sie gut durch sind. Vermenge 4 Eier miteinander und würze sie mit Salz und Pfeffer. Gib die Eier in eine Pfanne und bereite ein gleichmäßiges Omelett zu. Teile dieses Omelett in 4 gleich große Viertel und lege diese danach einzeln auf den Grill.

Credit: Media Partisans

5.2 Am Schluss kannst du dir dann einen Burger je nach Geschmack zusammenbauen. Wir haben erneut die Variante mit Salat, Tomatenscheiben, Käse, Zwiebeln und Gurken ausprobiert.

Credit: Media Partisans

