Dieses 5-Minuten-Brot gelingt sogar Backanfängern

Okay, wir geben es zu: Auf den ersten Blick mag der Name „5-Minuten-Brot“ irreführend klingend – erwartet man vielleicht ein Rezept für ein Brot, das in dieser Zeit fertig ist. Wir haben zwar kreative Ideen, aber das haben auch wir bei Leckerschmecker bisher nicht geschafft. In fünf Minuten zubereitet ist das köstliche Rezept allerdings schon, die Devise beim 5-Minuten-Brot lautet: wiegen, rühren, backen. In einer Stunde kannst du dein selbstgebackenes Brot aus dem Ofen holen und genießen!

5-Minuten-Brot mit Trockenhefe

Das köstliche 5-Minuten-Brot ist in kürzester Zeit bereit für den Ofen, da wir zum einen Trockenhefe für den Teig verwenden. Diese wird einfach mit den trockenen Zutaten vermischt und muss nicht, wie sonst oft bei Hefe üblich, ruhen. Das spart Zeit und Nerven. Zum anderen kommt der Brotteig „kalt“ in den Ofen, er wird nicht vorgeheizt. Auch das spart jede Menge Zeit.

Die Zubereitung des 5-Minuten-Brotes ist ja denkbar einfach, da kannst du bei den Zutaten experimentieren. Wir haben uns für Haferflocken und Sonnenblumenkerne entschieden. Du kannst das Brot aber deinen Vorlieben anpassen und es mit anderen Samen, Kernen oder Nüssen backen. Trockenobst verleiht dem Brot eine fruchtige Note. Wer mag, kann auch mit den Mehlsorten variieren.

Lass‘ das 5-Minuten-Brot kurz abkühlen, wenn es aus dem Backofen kommt. Schneide es in Scheiben, bestreiche sie noch etwas warm mit Butter und genieße dein selbstgebackenes Brot mit einer würzigen Scheibe Käse oder, wenn du es süß magst, mit Quark und Marmelade. Einfach köstlich!

Damit dein 5-Minuten-Brot einige Tage frisch bleibt, bewahrst du es am besten in einem Brotkasten auf. Wir haben aber noch mehr Tipps und Trick für die richtige Lagerung von Brot und Brötchen. Falls sie dir doch mal hart geworden sind, verraten wir dir einen einfachen Trick, wie du harte Brötchen wieder frisch bekommst!

Ob Brot, Brötchen oder anderes Gebäck: Wir lieben es, uns und unsere Lieben mit Selbstgebackenem zu verwöhnen. Du auch? Dann empfehlen wir dir gerne unser Dinkel-Vollkornbrot. Fürs Sonntagsfrühstück dann einfache Körnerbrötchen oder süße Schokobrötchen wie vom Bäcker. Los geht’s aber mit dem 5-Minuten-Brot!