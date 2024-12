Kochbuch-Gewinnspiel: Koche die Lieblingsgerichte von Kaiserin Sissi

Zu Weihnachten gehören die alten Sissi-Filme genauso dazu wie ein festliches Essen oder ein geschmückter Baum. Apropos Essen: Hast du dein Weihnachtsmenü schon geplant? Wenn nicht, ist der Gewinn, der sich hinter unserem heutigen Adventskalendertürchen versteckt, vielleicht genau richtig für dich. Mit etwas Glück hast du die Chance, eines von insgesamt fünf Exemplaren des Sissi-Kochbuchs zu gewinnen. Hier erwarten dich nicht nur 75 leckere Lieblingsrezepte vom Hof des Kaiserpaares, sondern auch spannende Anekdoten und Fakten zum Leben der Kaiserin Sissi und zu den alten Filmen mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm. Viel Glück!

„Sissi: Köstlichkeiten aus der kaiserlichen Küche“ – gewinne das Kochbuch für Sissi-Fans

Ganz gleich, ob du Fan der echten Kaiserin Sissi bist oder einfach die Filme liebst, dieses Kochbuch, das im Klartext Verlag erschienen ist, ist ein absolutes Must-have. Du bekommst einen Einblick in das spannende Leben am Kaiserhof, in dessen Küche und Kulinarik. Insgesamt warten 75 verschiedene Rezept der klassischen österreichischen, bayerischen, ungarischen, griechischen, italienischen und portugiesischen Küche darauf, von dir entdeckt und nachgekocht zu werden. Wolltest du schon immer mal wissen, welche Suppe zu einem Menü an der kaiserlichen Hofburg serviert wurde? Im Sissi-Kochbuch erfährst du es und bekommst das passende Rezept gleich mitgeliefert.

Verkürze dir die Wartezeit bis zum Fest mit österreichischen Spezialitäten wie Schinkenfleckerl oder Kaiserschmarrn, der auch am kaiserlichen Hof gern gegessen wurde.

Hobby-Köche kommen bei dem Buch „Sissi: Köstlichkeiten aus der kaiserlichen Küche“ definitiv auf ihre Kosten. Das Buch bietet aber noch mehr und gewährt unter anderem einen spannenden Einblick in das Leben der Kaiserin und am Hof. So ist das Buch in einzelne Kapitel gegliedert, die nach Orten benannt wurden, die in Sissis Biographie eine Rolle gespielt haben. Darunter zusammengefasst gibt es jeweils eine ausgesuchte Auswahl an Rezepten zu Gerichten, die das Kaiserpaar dort gegessen hat. Zwischendrin kannst du immer wieder Spannendes aus dem Leben von Sissi und Franz Joseph sowie Tipps und Tricks zum Zubereiten einzelner Gerichte entdecken.

Alle Infos zur Teilnahme an unserem Gewinnspiel findest du auf unserem Instagram-Account.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sebastian Kade und Nicole Kleinkammer (Hrsg.): „Sissi: Köstlichkeiten aus der kaiserlichen Küche„, Klartext Verlag, 35 Euro.

„Sissi: Köstlichkeiten aus der kaiserlichen Küche“ Buchcover