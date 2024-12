Plätzchen verschenken: Das sind unsere liebsten Rezepte

Hinter dem zweiten Türchen unseres Adventskalenders befinden sich unsere liebsten Plätzchen-Rezepte zum Verschenken. Wir lieben es, in der Vorweihnachtszeit Plätzchen zu backen. Allerdings zaubern wir die leckeren Kekse nicht nur für unsere Kinder oder uns selbst, sondern verschenken sie auch gern an Freunde oder Familie. Denn selbst gemachte Geschenke kommen doch immer gut an. Also, binde deine Schürze um, heize den Ofen vor und lass uns loslegen!

Plätzchen zu Weihnachten verschenken

Plätzchen gehören zur Weihnachtszeit wie der geschmückte Baum und Weihnachtslieder.

Die Auswahl des richtigen Rezepts ist aber gar nicht so einfach, denn es gibt einfach zu viele. Wir helfen dir deshalb dabei und zeigen dir unsere Lieblingsplätzchen.

Zu den Klassikern gehören ganz klar Buntglas-Plätzchen, Engelsaugen und Haselnussmakronen. Wir wären aber nicht Leckerschmecker, wenn wir nicht auch ein paar ausgefallenere Rezepte für dich hätten.

Um deine selbstgebackenen Plätzchen zu verschenken, kannst du sie wahlweise in durchsichtige Tüten aus Folie verpacken oder Brottüten umfunktionieren. Der Vorteil dabei ist, dass du die Tüten vorher zusammen mit deinen Kindern hübsch bemalen kannst. Es bietet sich auch an, die Plätzchen in Keksdosen zu füllen und sie so zu verschenken. Wer mag, kann auch verschließbare Gläser oder Kaffeedosen verwenden. Diese kannst du vorher hübsch mit Aufklebern oder Serviettentechnik verzieren.

Mit passender Weihnachtsmusik im Hintergrund kommt gleich noch mehr Weihnachtsstimmung auf. Wir wünschen dir viel Freude beim Backen und Verschenken unserer Lieblingsplätzchen:

