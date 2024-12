Klassische Zimtsterne backen: So schmecken sie wie früher

Zimtsterne sind meine absoluten Lieblingsplätzchen. Schon als Kind habe ich sie gerne gegessen, und auch heute gehören sie klar zu meinen Favoriten in der Weihnachtsbäckerei. Ich teile heute mein Rezept mit dir.

Rezept für Zimtsterne: Klassiker aus der Backstube

Was ich an Zimtsternen so mag? Zum einen wäre da ihre fluffige Konsistenz. Die Plätzchen sind so zart, dass sie fast zerbrechen. Dann wieder haben sie eine feine Knusperschicht aus geschlagenem Eiweiß. Dadurch schmecken sie nicht nur noch besser, sondern sehen aus, als wären sie gerade in den Schnee gefallen. Kann ein Keks weihnachtlicher daherkommen?

Der Teig der Zimtsterne wird nicht nur mit Zimt verfeinert, sondern auch mit Orangenabrieb. Das verleiht den Weihnachtsplätzchen ein fruchtiges Aroma – ein absoluter Geheimtipp. Dafür kommen die Kekse aber ganz ohne Mehl aus und erfreuen somit auch alle Menschen, die sich glutenfrei ernähren.

Schlage zunächst zwei Eiweiße steif und hebe das Mark einer Vanilleschote, Zimt und etwas Orangenabrieb unter. Danach kommen gemahlene Nüsse – Haselnüsse und Mandeln – dazu und es entsteht ein glatter Teig. Dieser muss nun eine halbe Stunde im Tiefkühlschrank ruhen. Danach kannst du ihn ausrollen und Sterne ausstechen. Aus Eiweiß und Puderzucker wird Eischnee gemacht, mit dem du die Kekse noch bestreichst, bevor du sie in den Ofen schiebst. Riech mal, wie die duften!

Tipp: Möchtest du Teig ausrollen, klappt das auf einer Silikonbackmatte🛒 besonders gut. Deine Arbeitsfläche bleibt sauber und du kannst die Matte leicht reinigen.

Möchtest du die Zimtsterne vegan backen, verwende statt Eiweiß einfach Aquafaba. Das ist die Flüssigkeit aus einer Dose Kichererbsen. Vegane Menschen nutzen sie gern als Ersatz für Eischnee, denn sie lässt sich ebenso gut aufschlagen wie Eiweiß. Aber keine Sorge, nach Kichererbsen schmecken die Süßspeisen deshalb nicht.

Zimtsterne Franziska 4.04 ( 25 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 25 Minuten Min. Portionen 40 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 1 Bio-Orange

1 Vanilleschote

2 Eiweiß M

1 EL Zimt gemahlen

100 g Mandeln gemahlen

100 g Haselnüsse gemahlen

1-2 EL Wasser optional, wenn der Teig zu trocken ist Für den Eischnee: 125 g Puderzucker

1 Eiweiß M Zubereitung Wasche die Orange gut ab, trockne sie und reibe die Schale ab. Kratze die Vanilleschote aus.

Schlage die Eiweiße steif und hebe 1 EL Orangenschale, das Vanillemark und den Zimt unter.

Gib die Mandeln und Haselnüsse dazu und verarbeite alles mit den Knethaken eines Handrührgerätes zu einem glatten Teig. Wickele diesen ein und lege in 30 Minuten in den Froster.

Rolle den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und stich Sterne aus. Lege sie auf ein Blech mit Backpapier.

Schlage für den Eischnee den Puderzucker mit dem Eiweiß auf und verstreiche die Glasur auf den Zimtsternen.

Backe die Zimtsterne bei 130 °C Umluft für 20-30 Minuten. Lass sie danach gut abkühlen, bevor du sie in eine Keksdose legst.

