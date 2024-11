Vanillekipferl: So backst du den luftig-zarten Plätzchen-Klassiker

Nicht mehr lang, dann ist Weihnachten. Schaut man sich im Supermarkt um, dann begegnen einem dort bereits Schokoladenweihnachtsmänner, Lebkuchen und Co. Auch fertigen Plätzchenteig findet man dort. Das kommt für uns aber nicht infrage. Wir backen die Weihnachtsplätzchen lieber selber. Ganz oben auf unserer Liste: butterzarte Vanillekipferl.

Das beste Rezept für Vanillekipferl

Die Weihnachts- und Adventszeit ohne Vanillekipferl ist wie Weihnachten ohne Baum – einfach undenkbar. Schließlich gilt das mondförmige Gebäck als Königin der Weihnachtsplätzchen.

Das Geheimnis der Vanillekipferl liegt in ihrer samtig-weichen Textur und dem Geschmack nach Butter und Vanille. Um das zu erreichen, sollte die Butter für den Teig möglichst kalt sein und in kleine Stücke geschnitten mit den anderen Zutaten zügig per Hand zu einem Teig geknetet werden. Backe sie maximal zehn bis zwölf Minuten, denn die Plätzchen dürfen nicht zu braun und zu hart werden. Damit ihr Vanillearoma besonders gut zur Geltung kommt, sollten sie außerdem mit dem Mark einer echten Vanilleschote zubereitet werden. Und noch etwas macht Vanillekipferl einzigartig. Forme die kleinen Halbmonde am besten per Hand für ein Gefühl, als wären sie von Oma gebacken worden. Es gibt zwar auch Backformen, mit denen man perfekte Kipferl bekommt, aber von Hand gerollt schmecken sie eben doch einen Tick besser.

Befolgst du unsere Tipps, wirst du mit Vanillekipferl belohnt, die nicht nur intensiv nach Vanille schmecken, sondern so zart sind, dass sie im Mund schmelzen. In einer Keksdose aufbewahrt, bleiben die Plätzchen ein paar Wochen frisch. Wobei es soweit wahrscheinlich gar nicht kommen wird, weil du sie vorher schon alle bis auf den letzten Krümel verputzt hast.

Möchtest du dich in Weihnachtsstimmung bringen, warten bei Leckerschmecker noch weitere Plätzchenrezepte auf dich. Ein Klassiker, der zum Fest auf jeden bunten Teller gehört sind Engelsaugen. Auch Spitzbuben gehören zur Weihnachtszeit, sowie selbst gemachte Kokosmakronen. Welche davon könnten dein neues Lieblingsgebäck werden?