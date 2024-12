Was isst man in anderen Ländern eigentlich zu Weihnachten?

Was bei den meisten Deutschen zu Heiligabend auf den Tisch kommt, ist klar: Bei den meisten entscheidet es sich zwischen Kartoffelsalat mit Würstchen und Gans oder einem anderen Braten. Aber was isst man anderswo an den Feiertagen? Wir zeigen dir leckere internationale Weihnachtessen, von denen du dich vielleicht sogar in diesem Jahr inspirieren lassen kannst. Es spricht doch nichts dagegen, mal etwas Neues auszuprobieren, oder?

Rund um den Globus: So isst man zu Weihnachten in anderen Ländern

In zahlreichen Ländern rund um den Globus feiert man Weihnachten. Und so unterschiedlich die Staaten sind, so vielfältig sind auch die kulinarischen Traditionen fürs Fest. Weihnachten in anderen Ländern ist aber genauso köstlich wie bei uns.

In Japan hält man es ganz urig und bestellt sich vielerorts einen Eimer frittierter Hähnchenstücke von der beliebten Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC). Diese etwas ungewöhnliche Tradition zelebriert man meist rund um den 25. Dezember. Die Familie kommt am Tisch zusammen und verputzt die knusprigen Fleischstücke. Wird in vielen anderen Ländern zu Weihnachten groß aufgetischt, hält man es dort also eher praktisch und einfach. Schuld daran ist der Manager des ersten Schnellrestaurants dieser Kette in Japan, die 1970 in Nagoya eröffnete. Er soll gehört haben, wie ein Zugezogener sich beklagt habe, Truthahn zu Weihnachten zu vermissen und Hähnchen die bestmögliche Alternative wäre. Daraufhin startete der Filialleiter eine Verkaufskampagne für die Feiertage. Vier Jahre später griff KFC die Aktion auf und verkaufte im ganzen Land den Chicken Bucket unter dem Motto „Kentucky is Christmas“.

Kommen wir zu einem Land, das nicht ganz so weit von uns entfernt liegt: In Polen bereitet man für die Feiertage häufig frittierten Weihnachtskarpfen zu. Früher hielt man die Tiere oft tagelang in der heimischen Badewanne, bevor man sie verarbeitete – eine Tradition, die dank Aufklärungskampagnen heutzutage glücklicherweise aus den meisten Haushalten verschwunden ist.

Eine süße Weihnachtstradition pflegt man in Italien: Dort genießt man den typischen Früchtekuchen Panettone. Die Supermärkte sind zur Weihnachtszeit teilweise voll gestellt mit dem süßen Brot, das ursprünglich aus der Lombardei kommt, und jede Familie hofft, ein Exemplar zu ergattern. Wir zeigen dir, wie du es selbst backen kannst.

Jetzt machen wir einen Schwenk Richtung Norden und schauen mal auf die schwedischen Teller. In Schweden ist das Weihnachtsfest nicht komplett, wenn es nicht den Weihnachtsschinken Julskinka gibt. Er ist das Herzstück des sogenannten Julboards, eine Platte oder ein Brett mit allerlei kleinen und größere Leckereien. Der Schinken ist mit einer Kruste aus Semmelbröseln und Senf bedeckt und sorgt für wohlige Genussmomente.

Um sich Weihnachten in anderen Ländern zu nähern, reisen wir weiter nach Australien. Und was landet da auf unserem Teller? Ebenfalls Schinken, aber dieses Mal mit einer Honigmarinade. Eigentlich ist dieser Schinken in den USA beheimatet, aber er fand schnell seinen Weg nach Australien. Auch wenn du für die Zubereitung dieser Spezialität nur wenige Zutaten brauchst, sollten diese von sehr guter Qualität sein. Vor allem mit Manuka-Honig🛒 aus Neuseeland, der einen kräftigeres Aroma hat, schmeckt dieser Weihnachtsschmaus toll.

