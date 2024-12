Karp smażony – polnischer Weihnachtskarpfen: Das essen unsere Nachbarn an Heiligabend

Wenn es um das Essen an Weihnachten geht, dann steht bei uns der Kartoffelsalat mit Würstchen ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Aber auch Fisch kommt bei vielen Familien zum Fest auf den Tisch. Wirft man mal einen Blick über den Tellerrand hinaus zu unseren Nachbarn, dann fällt auf: Dort wird ebenfalls ein Fischgericht serviert. Karp smażony heißt es. Dahinter verbirgt sich ein panierter und frittierter Weihnachtskarpfen, der nicht nur Teil des Festtagsmenüs ist, sondern auch als Nationalgericht gilt.

Karp smażony: Probiere zum Fest den polnischen Weihnachtskarpfen

Fisch zum Fest? Warum nicht? Traditionell wird an Weihnachten gern Karpfen serviert. Auch bei unseren polnischen Nachbarn kommt dieser Fisch am Heiligen Abend auf den Tisch. Der Fisch steht in Polen als Symbol für Wohlstand und Glück und verbindet so an Weihnachten Tradition und Kulinarik miteinander.

Die Zubereitung eines frittierten Weihnachtskarpfens ist alles andere kompliziert. Du brauchst nur die passenden Zutaten und eine große Pfanne, in der du den Karpfen frittieren kannst.

Beginne bei der Zubereitung damit, den Karpfen zu waschen und in gleich große Stücke zu teilen. Trockne sie mit Küchenpapier ab, beträufle sie mit Zitronensaft und würze die Stücke mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Sind noch Gräten vorhanden, dann entferne sie vorsichtig. Danach baust du eine Panierstraße auf. Fülle in eine Schüssel Mehl, in eine zweite verquirlte Eier und in die dritte Schale Semmelbrösel. Dann wälzt du die Fischstücke zuerst in Mehl, dann in Ei und zum Schluss in den Bröseln. Anschließend erhitzt du Pflanzenöl und frittierst den Fisch, bis die Panade rundherum goldbraun und knusprig ist.

Das überschüssige Fett lässt du auf Küchenpapier abtropfen. Danach geht es auch schon ans Servieren. Streue nach Wunsch gehackte Kräuter über den polnischen Weihnachtskarpfen und reiche dazu Zitronenstücke. Traditionell genießt man zum Fisch Beilagen wie Kartoffel- oder Krautsalat.

