Gebackener Barsch mit Oliven: ein mediterran angehauchtes Fischgericht

Der leckere Barsch zählt in Deutschland zu den beliebtesten Speisefischen. Es gibt viele Unterarten, zum Beispiel den Zwergbarsch, Buntbarsch oder den Flussbarsch. Lecker sind sie alle, denn aufgrund ihres geringen Fettgehalts schmecken sie nicht so stark „fischig“ wie andere Arten. Deshalb ist er auch bei Kindern beliebt. Gebackener Barsch mit Oliven ist daher ein ideales Gericht für die ganze Familie. Und das Beste: Mit nur wenig Arbeit in der Küche zauberst du ein gesundes Gericht, das auch noch lecker ist! Was will man mehr?

Gebackener Barsch mit Oliven: lecker und gesund

Der Barsch ist eine fettreiche Proteinquelle und deshalb nicht nur bei Sportlern beliebt. Gerade einmal 80 Kalorien bringen 100 g Barsch auf den Tisch. Er enthält neben Vitamin A und E auch wichtige Mineralien wie Kalium, Kalzium und Magnesium. Sie sind ebenfalls für einen aktiven und gesunden Lebensstil unabdingbar, weil sie für eine normale Funktion des Nervensystems und der Muskeln sorgen.

Der Barsch ist ein Süßwasserfisch, der vor allem in Seen und Flüssen und Mitteleuropa und den USA vorkommt. Auch in salzarmen Küstenregionen der Ostsee kann man ihn auffinden. Trotzdem bekommt unser gebackener Barsch mit Oliven einen mediterranen Hauch, einfach weil wir es können. Wir verwenden Kalamata-Oliven, eine besonders aromatische Olivenart aus der Region Kalamata in Griechenland. Sie haben eine längliche, ovale Form, eine dunkelviolette Farbe und eine besonders weiche und saftige Textur.

Wie der Barsch enthalten auch Oliven gesunde Omega-3-Fettsäuren, die deinen Cholesterinwert herunterschrauben, die Blutgefäße und das Herz schützen und entzündungshemmend wirken. Diese Fettsäuren kommen zusammen mit allen möglichen Fischsorten in der mediterranen Küche besonders häufig vor. Nicht nur deshalb hat sie den wohlverdienten Ruf, besonders gesund zu sein. Unser gebackener Barsch mit Oliven ist also die ideale Gelegenheit, einen heimischen Fisch mit den Vorzügen der mediterranen Küche auf deine Speisekarte zu setzen.

