Fisch in Bierteig mit Erbsenpüree: ein britischer Klassiker

„Fish and chips“ ist ein Klassiker der britischen Küche. Wir zeigen dir, wie du das heimliche Nationalgericht der Briten ganz einfach zu Hause nachkochen kannst. Statt der „chips“, den Kartoffeln, servieren wir dir unseren Fisch in Bierteig mit Erbsenpüree, den „mushy peas“. Ebenfalls eine klassische Beilage, die aber nicht weniger lecker ist und perfekt zum knusprig frittierten Fisch passt!

Fisch in Bierteig: ein Rezept mit vielen Variationen

Für die Briten ist der Genuss von frittiertem Fisch in Bierteig an windgepeitschten Tagen vor der kalten und rauen Küste Englands kaum wegzudenken. Doch auch gemütlich in der heimischen Küche schmeckt das Gericht nicht weniger köstlich.

Aber warum Bier im Teig? Die magische Kombination verleiht dem Teig beim Frittieren eine besondere Knusprigkeit. Durch das Ei saugt sich der Teig nicht so stark mit Fett voll, doch wenn du auf das Ei verzichten möchtest, ersetzt du es mit 3 EL neutralem Speiseöl und 50 ml Mineralwasser. Magst du den Mantel aus Bierteig besonders luftig und voluminös, kannst du das Eiklar zu Eischnee schlagen und unter den Teig rühren.

Übrigens können auch Kinder beim Fisch im Bierteig beherzt zugreifen, da der Alkohol beim Frittieren vollständig verdampft.

Wenn du schon in Frittier-Laune bist und ein veganes Gericht suchst: Wie wäre es mit frittierten Gemüsebällchen? Weniger vegan, aber nicht weniger lecker sind unsere Cheeseburger-Zwiebelringe. Unsere leckere Remoulade passt ausgezeichnet dazu. Wenn deine kulinarische Reise durch Großbritannien weitergehen soll, empfehlen wir noch einen britischen Liebling: klassische Scones.

Traditionell wurde der Fisch übrigens in Zeitungspapier serviert, das zu einer Tüte gerollt wurde. Doch die chemische Zusammensetzung der Druckerschwärze hat sich im Lauf der Jahre verändert, sodass diese auf deinen Fisch in Bierteig abfärben und einen unangenehmen Geschmack hinterlassen kann. Greife daher lieber zu einem Einschlagpapier mit Zeitungsaufdruck, wenn du auf einen traditionellen Look Wert legst. Ansonsten reicht auch der gute alte Teller, dekoriert mit ein paar Zitronenscheiben.