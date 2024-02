Ist es schon 17 Uhr? Noch nicht? Dann ist ja noch Zeit bis zur Tea Time. Nutze diese doch, um dir etwas Leckeres zum Tee zu backen. Wie wäre es mit klassischen Scones? Was für ein Zufall, genau dafür haben wir ein Rezept für dich. Fang jetzt gleich an und in unter einer halben Stunde kannst du sie genießen!

Schnelles Teegebäck: Klassische Scones wie in Großbritannien

Neben Frühstück, Mittag und Abendessen gibt es in Großbritannien noch eine vierte Mahlzeit: Tea Time. Sie ist vergleichbar mit dem guten deutschen „Kaffee und Kuchen“, einige Unterschiede gibt es jedoch. Zum Einen wird dort eher Tee als Kaffee getrunken. Zum Anderen ist süßes Gebäck keine Pflicht: von Keksen bis zu herzhaften Sandwiches kann vieles auf einer britischen Teetafel landen. Eines darf jedoch nie fehlen: klassische Scones, vermutlich das Vorzeigegebäck der britischen Backwerke.

Der Name Scones kommt vermutlich vom schottischen Wort sgonn, was „formlose Masse“ bedeutet und in Anbetracht der Form der kleinen Brötchen durchaus Sinn ergibt. Aus Schottland fanden die kleinen Backwerke ihren Weg über den Rest der britischen Insel und sind bis heute aus der britischen Küche nicht mehr wegzudenken. Es gibt mittlerweile viele Varianten der Brötchen, neue Versionen verwenden zum Beispiel Buttermilch. Wir orientieren und heute an dem Originalrezept für klassische Scones ohne Buttermilch. Wenn du möchtest, kannst du sie mit ein paar Rosinen, Schokostückchen, frischen Früchten wie Himbeeren oder, für eine deftige Variante, sogar Käse verfeinern.

Klassische Scones schmecken am Besten, wenn du sie kurz nach dem Backen ofenwarm servierst. Dann sind sie außen knusprig und innen fluffig. Tu dir einen Gefallen und iss keine kalten, außen weichen Scones. Die machen nur traurig. Wenn du sie nicht direkt aufisst, friere sie ein und backe sie dann wieder auf.

In Großbritannien bestreichen die Menschen die aufgeschnittenen Scones mit Clotted Cream, einer Art dicken Sahne, und Konfitüre. Clotted Cream ist in Deutschland schwer zu bekommen, ein adäquater Ersatz ist aber Mascarpone. Sehr lecker schmecken Scones auch mit englischer Orangenmarmelade und gesalzener Butter. Dazu servierst du natürlich eine Tasse starken schwarzen Tee, je nach Geschmack mit einem Schuss Milch.