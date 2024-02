Sie ist bitter, süß, stückig und gehört zu England wie Tee und Ale: Orangenmarmelade. Wir zeigen dir heute, wie du das englische Original zu Hause herstellen kannst. Falls du also noch ein süßes Geschenk aus der Küche benötigst, pass gut auf!

Bittersüß und traditionsreich: so kochst du Orangenmarmelade wie in England

Marmelade, das ist der süße Aufstrich aus Orangen, Erdbeeren oder außergewöhnlichen Zutaten wie Kaffee, richtig? Nicht so ganz. Denn während aus all diesen Produkten in der Tat ein süßer Aufstrich wird, ist die Bezeichnung „Marmelade“ nicht immer die richtige. Tatsächlich darf das Wort nur die Aufstriche, die aus Zitrusfrüchten hergestellt werden, bezeichnen. Aufstriche aus allen anderen Zutaten nennen sich Konfitüre. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist das natürlich anders. Aber falls diese Orangenmarmelade dir so gut schmeckt, dass du sie verkaufen möchtest, weiß du jetzt Bescheid, wie du sie bezeichnen solltest.

Die erste Orangenmarmelade geht zurück ins England des 17. Jahrhunderts, wo sie eher als feste Masse verzehrt wurde. Seit dem 18. Jahrhundert wird sie in Großbritannien kommerziell hergestellt und besitzt die stückige Konsistenz, für die sie heute bekannt ist. Für die Zubereitung brauchst du wenig: Bitterorangen, Zitronensaft und Zucker. Ob du Gelierzucker oder herkömmlichen verwendest, ist dir überlassen. Zitrusfrüchte sind reich an Pektinen, einem Geliermittel. Beim Kochen wird dieses freigesetzt und stabilisiert dabei deine Orangenmarmelade. Um auf Nummer sicher zu gehen, empfehlen wir dennoch Gelierzucker. Es wäre doch zu schade, die Zeit zu investieren und am Ende eine flüssige Marmelade in Gläsern zu haben.

Auch wenn du deine Orangenmarmelade aus Bitterorangen herstellst, wird das Ergebnis nicht ungenießbar. Das Kochen zerstört teilweise die Bitterstoffe und ergibt ein süßes, nur noch leicht bitteres Ergebnis. Sollte es dir doch zu viel sein, kannst du auch normale Orangen verwenden. Achte nur darauf, dass du Bio-Produkte verwendest, die keine Pestizide in der Schale aufweisen. Serviere deine Orangenmarmelade auf einem Toast mit etwas gesalzener Butter, was wesentlich besser schmeckt als es sich anhört. Wenn du deine Gläser richtig sterilisierst und auf die korrekten Lagerbedingungen achtest, hält sich deine Orangenmarmelade mehrere Monate oder sogar Jahre. Aber keine Sorge, so alt wird sie nicht werden.