Frittierte Gemüsebällchen mit Spitzkohl und schwarzem Sesam

Zerkleinere das Gemüse grob und gib alles zusammen mit der Petersilie in einen Mixer. Gib die kleingehäckselte Masse dann in ein Tuch und drücke die Flüssigkeit heraus, sodass die Masse möglichst trocken ist.

Gib die Masse in eine Schüssel und füge Salz, Stärkemehl, Maismehl und schwarzen Sesam hinzu. Vermenge alles miteinander. Forme aus der Masse kleine Bällchen und frittiere diese in heißem Öl aus. Lass die Bällchen dann auf Küchenpapier gut abtropfen.