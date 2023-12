Gib Öl in eine Pfanne und brate die Lachsfilets von beiden Seiten jeweils 3-4 Minuten scharf an. Hole sie anschließend aus der Pfanne.

Schäle und hacke die Zwiebeln klein, ebenso den Knoblauch. Schneide die getrockneten Tomaten in kleine Stücke. Dünste Zwiebeln, Knoblauch und die getrockneten Tomaten in der Pfanne an.