Weihnachtsbaum-Nudeln: DIY-Geschenk aus deiner Küche

Schneide den gelben Teig in sehr dünne Streifen oder rolle ihn durch die Spaghetti-Rolle der Nudelmaschine. Lege die dünnen gelben Nudelstreifen auf den grünen Nudelteig, drücke sie leicht an und rolle dann mit einem Nudelteig darüber, bis der gelbe Teig gut in den grünen Teig eingearbeitet ist. Schneide den Teig in mehrere, gleich große Rechtecke und lege sie übereinander.