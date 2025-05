Dieser Eistee hat es in sich: mexikanische Hibiskus-Limonade mit Gewürzen

Du suchst nach einem leckeren alkoholfreien Getränk für dein nächstes Dinner-Menü? Wie wäre es mit Agua de Jamaica? Dabei handelt es sich um eine mexikanische Hibiskus-Limonade mit Gewürzen. Die schmeckt hervorragend auf Eis und ist besonders für heiße Sommertage perfekt. Hier ist unser Rezept!

Agua de Jamaica: mexikanische Hibiskus-Limonade

Alkoholfreie Drinks sind momentan voll im Trend. Immer mehr Menschen greifen lieber zu Limonade, Eistees und Co., als sich mit Wein oder Bier zu benebeln. Ob in Restaurants oder Supermärkten – das Angebot an kreativen alkoholfreien Getränken nimmt zu. Trotzdem stellt es immer wieder Gastgeber und Gastgeberinnen vor eine schwierige Aufgabe, leckere Drinks zu kreieren.

Auch ich muss zu meiner Schande gestehen, dass es mir ähnlich ging, als ich ein Menü für meinen Geburtstag plante. Der Vorteil an Bier und Wein ist, dass man dafür nur eine Flasche öffnen muss. Selbstgemachte Limonaden stehen bei mir nur selten auf dem Plan, da ich kein großer Fan süßer Getränke bin. Dennoch wollte ich nicht einfach nur schnödes Leitungswasser servieren, nur weil das mein favorisiertes Getränk ist.

Ich begab mich also auf die Suche nach Rezepten. Fündig wurde ich in der mexikanischen Küche. Dort gibt es an heißen Tagen gern Agua de Jamaica, einen gewürzten, kalten Hibiskustee. Das klang hervorragend und ließ sich gleichzeitig ganz nach persönlicher Vorliebe süßen. Ideal.

Spannend: Hibiskustee ist in viele Kulturen ein beliebtes Sommergetränk an heißen Tagen. In verschiedenen Teilen Afrikas wird er als Karkadé, Bissap oder Zobo in gesüßter und kalter Version auf den Straßen verkauft. Das liegt nicht nur an dem Geschmack, sondern auch an den kühlenden Eigenschaften von Hibiskus. Mit ihrer Säure sind die Blüten erfrischend und sorgen für Abhilfe bei Überhitzung oder Kopfschmerzen.

In Mexiko kennt man den Tee aus den Blüten als Agua de Jamaica. Dabei handelt es sich oftmals nicht nur um einen gesüßten Eistee, sondern auch um einen gewürzten. Zusätzlich zu den fruchtig-sauren Aromen des Hibiskus kommen manchmal Zimtstangen, Piment, Nelken und brauner Zucker zum Einsatz. Für meine Geburtstagsfeier legte ich zudem etwas Minze und Zitrone in den wunderschön dunkelrot gefärbten Eistee.

Kurz gesagt: Agua de Jamaica ist hervorragend geeignet für Sommerpartys, bei denen es alkoholfrei zugehen soll. Die Säure lässt sich je nach persönlicher Vorliebe mit mehr oder weniger Zucker ausgleichen und so ganz auf deine Gäste anpassen. Prost!

Agua de Jamaica: mexikanische Hibiskus-Limonade Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 2 Liter Zutaten 1x 2x 3x 2 l Wasser

100 g getrocknete Hibiskustee gibt es im Bioladen oder online 🛒

1 Zimtstange

4 Nelken

4 Pimentkörner

Zucker je nach Geschmack

Eiswürfel

1 Bio-Zitrone optional

einige Stängel Minze optional Zubereitung Gib alle Zutaten außer Zucker, Zitrone und Minze in einen Topf und bringe es sanft zum Köcheln.

Köchele den Hibiskustee etwa 15 Minuten lang, bis er intensiv duftet und eine schöne rote Farbe angenommen hat.

Gieße ihn durch ein Sieb ab und schmecke mit Zucker je nach Geschmack ab.

Lass den Tee abkühlen und versehe ihn dann mit Eiswürfeln, Zitronenscheiben und Minze, wenn du magst.

