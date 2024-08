Matcha-Limetten-Eistee: Durstlöscher mit Kick

Irgendwann im Laufe des Tages erwischt es uns alle: Ein Tief schlägt zu und wir möchten uns am liebsten hinlegen. Einfach die Augen zumachen und ein Powernap einlegen, das dürfte in den meisten Fällen wohl gewaltigen Ärger nach sich ziehen. Wir haben aber eine bessere Idee, wie du dem Nachmittagstief ein Schnippchen schlagen kannst: unser Matcha-Limetten-Eistee. Ist das Interesse geweckt? Hier ist das Rezept.

Matcha-Limetten-Eistee: eiskalter Muntermacher

Wenn am Nachmittag die Müdigkeit zuschlägt, dann greifen viele zur Tasse Kaffee als Muntermacher. Aber ein heißer Kaffee im Sommer? Eine bessere Alternative ist da ein Eistee, erst recht, wenn der wie unser Matcha-Limetten-Eistee auch noch munter macht.

Du könntest zwar auch zu einem Eiskaffee greifen, trotzdem ist der Matcha die bessere Wahl. Der Grund dafür liegt in seinem Koffeingehalt. Der ist nämlich mehr als doppelt so hoch wie der einer gleich großen Tasse Kaffee. Zum Vergleich: Eine 240 ml Tasse Kaffee enthält 120 mg Koffein, während es beim Matcha 272 mg sind. Wer also einen Energiekick braucht, greif besser zu dem grünen Tee als zum Kaffee.

Matcha kann sogar noch mehr. Denn auch in Sachen Gesundheit bietet der japanische Tee einige Vorteile. Seine gesunden Inhaltsstoffe, zu denen unter anderem Eisen, Kalium und Magnesium zählen, und seine antioxidative Wirkung können beispielsweise den Blutdruck und den Cholesterinspiegel senken. Warum also nicht öfter mal zum Matcha statt zum Kaffee greifen? Ein Matcha-Limetten-Eistee kommt da bei den aktuellen heißen Temperaturen wie gerufen und ist im Handumdrehen zubereitet.

Für einen Matcha-Limetten-Eistee brauchst du nicht viele Zutaten: Limetten, Zucker, Wasser, Eiswürfel, Matchapulver und Minze. Rühre zuerst das Matchapulver mit etwas Wasser an und füge dann den Zucker sowie den Saft einer Limette hinzu. Gieße mit dem restlichen Wasser auf und stelle den Tee eine halbe Stunde kalt.

Danach gibst du die in Scheiben geschnittenen restlichen Limetten, Eiswürfel und frische Minze mit hinzu und kannst den Matcha-Eistee genießen.

