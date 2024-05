Griechischer Frappé: Wir lieben diesen Eiskaffee vom Mittelmeer

Griechischen Frappé lernte ich kennen, weil ich mit einem Griechen im gleichen Team arbeitete. Im Sommer überraschte er das Büro mit dem kühlen Kaffeegetränk, mit dem wir die sommerlichen Temperaturen während der Arbeit ausgleichen konnten. Es wurde schnell zum It-Getränk im Kollegenkreis, und auch wenn ich nicht mehr mit ihm zusammenarbeite, begleitet mich der Klassiker während der warmen Monate im Jahr.

Rezept für griechischen Frappé: kühlt an heißen Tagen

Wenn dir die steigenden Temperaturen zu schaffen machen und du nicht in den Genuss einer Klimaanlage kommst, solltest du dir unbedingt einen griechischen Frappé zubereiten. Das kalte Getränk mit Koffeinkick ist hierzulande ein echter Geheimtipp, in Griechenland jedoch kennt es jedermann.

Griechischer Frappé ist perfekt für alle, die sich nach ihrer täglichen Dosis Kaffee sehnen, aber im Frühling und Sommer Lust haben auf ein Kaltgetränk. Er ist süß, aber nicht zu süß, und lockt mit einem luftigen Kaffee-Zucker-Schaum – ein absolutes Highlight! Dadurch bekommt der Frappé eine herrliche Leichtigkeit, die ihn zum idealen Drink an heißen Tagen macht. Wem schwere, sahnige und süße Frappuccinos im Sommer zu mächtig sind, macht mit dem griechischen Frappé nichts verkehrt.

Übrigens: Traditionell nimmt man für den Frappé Würfelzucker. Wer keinen hat, kann aber auch losen Zucker verwenden. Teste dich an den Süßungsgrad heran und benutze nur so viel Zucker, wie du willst.

In Griechenland kühlt man sich gerne auch mal mit einem Freddo Cappuccino ab. In Asien lässt man sich einen vietnamesischen Eierkaffee schmecken. Richtig lecker und ohne Koffein ist außerdem dieser Erdbeer-Sahne-Shake wie aus einem amerikanischen Coffeeshop. Ebenfalls köstlich: ein süßer Frappuccino, den wir auch aus den Vereinigten Staaten kennen. So schlürft man rund um den Globus!