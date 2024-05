Vietnamesischer Eierkaffee: Kaffeespezialität aus Fernost

Ei und Kaffee in Kombination? Was klingt wie eine zeitsparende und lustige Frühstücksidee, hat in Vietnam schon lange Tradition. Dank der sozialen Medien bekommen auch wir im Westen langsam mit, was für eine großartige Kaffeespezialität auf der anderen Seite der Erde getrunken wird. Vietnamesischer Eierkaffee schmeckt nicht nur in Hanoi, also musst du nicht extra hinfliegen – auch wenn das sehr empfehlenswert ist –, sondern einfach nur unserem Rezept folgen.

Vietnamesischer Eierkaffee: eine Spezialität mit Geschichte

Doch zunächst einmal, Geschichte! Ich liebe Entstehungsgeschichten rund um traditionelle Rezepte. Wir reisen zurück in die 1940er Jahre. In der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi arbeitete ein Barkeeper namens Nguyễn Văn Giảng im legendären Luxushotel „Sofitel Legend Metropole“, das heute noch existiert. Das im französischen Kolonialstil erbaute Hotel beherbergte schon Persönlichkeiten wie Charlie Chaplin und Graham Greene. Die exklusiven Gäste wollten mit Kaffeespezialitäten versorgt werden, doch Milchprodukte waren zu dieser Zeit knapp.

So kam der Barkeeper auf die Idee, Kondensmilch mit rohem Eigelb zu strecken. Vietnamesischer Eierkaffee war geboren! Die neue Kreation wurde so ein Erfolg, dass Herr Giảng seinen Job kündigte und ein eigenes Kaffee eröffnete, das „Café Giảng“. Ableger davon werden wohl noch heute in Hanoi von seinen Nachkommen geführt.

Vietnamesischer Eierkaffee heißt übrigens cà phê trúng auf Vietnamesisch, die Ähnlichkeit zum Wort Kaffee ist Absicht! Da der Kaffee erst mit französischen Missionaren Anfang des 19. Jahrhunderts nach Vietnam kam, wurde das Wort Kaffee einfach in den Sprachgebrauch integriert, aber angepasst. Vietnamesische Wörter bestehen in der Regel nur aus einer Silbe.

Hast du Lust auf noch mehr Kaffeespezialitäten aus aller Welt? Dann probiere doch unseren spanischen Barraquito. Der Kaffe mit Likör wird ebenfalls mit Kondensmilch hergestellt. Du kannst sogar Kondensmilch selbst machen und sie für deine Kreationen verwenden! Der Freddo-Cappuccino kommt aus Griechenland und passt dank Eiswürfeln perfekt zu wärmeren Tagen.