Barraquito: Kaffee mit Schuss von den kanarischen Inseln

Der Kaffee mit dem niedlichen Namen hat es in sich: Espresso mit Likör und Milchschaum versüßen dir den Nachmittag oder Abend dauerhaft und bringen einen Hauch von kanarischem Urlaubsfeeling an deinen Kaffeetisch. Du kannst es natürlich auch wie im Urlaub handhaben und den Barraquito morgens trinken! Am besten mit einem Stück Kuchen oder Keksen. Oder einfach solo, denn die kleine Kaffeebombe ist ziemlich süß. Und unglaublich lecker.

Barraquito: Eine Spezialität aus Spanien

Das Rezept mischt ohne Kompromisse die leckersten Zutaten zu einem unwiderstehlichen Kaffee mit Schuss. Das Ergebnis ist nicht nur eine tolle Geschmackssymphonie, sondern auch was fürs Auge. Er besteht aus drei Schichten. Die Basis bildet süße Kondensmilch mit einem Fettgehalt von mindestens 10 %. Wer es doch etwas leichter mag, kann die Hälfte der Kondensmilch mit normaler Milch ersetzen. Die Kanaren bestellen dann einen Barraquito „leche y leche“. Wir zeigen dir mit diesem Rezept aber die Originalversion, die du dann nach deinen Vorlieben anpassen kannst.

Danach folgt eine Schicht von dem allseits beliebten Licor 43. Hierzulande ist der spanische Likör aus Murcia, der vornehmlich nach Vanille schmeckt, recht bekannt. Der Gewürzmischung aus 43 Zutaten soll der Likör nicht nur seinen guten Geschmack, sondern auch seinen Namen verdanken. Nun folgt der Espresso und abschließend eine dicke Schicht Milchschaum. Wer mag, kann den Milchschaum auch mit geschlagener Sahne ersetzen. Diese Variante findet sich vereinzelt ebenfalls auf den Kanaren.

Auf dem spanischen Festland ist der Barraquito leider nicht sehr bekannt. Solltest du deinen nächsten Urlaub auf den kanarischen Inseln verbringen, nutze auf jeden Fall die Chance und bestelle einen Barraquito in einer Bar. Unter spanischer Sonne schmeckt er sogar noch besser.

Abschließend bestreust du deinen Barraquito mit Zimt und ein bisschen Zitronenabrieb. Um zu verhindern, dass sich die Zutaten bei der Zubereitung vermischen, lass den Likör und den Kaffee über den Löffelrücken laufen, um die eingegossene Flüssigkeit im Glas etwas abzufangen. Stelle sicher, dass alle deine Kreation bewundern. Solltest du ihn allein genießen, schieße ein Foto – denn nun musst du mit einem Löffel in deinem Glas rühren, damit sich die Schichten und Aromen vermischen. So genießen ihn die Kanaren.

Dazu eignen sich unsere vier Tapas-Rezepte hervorragend. Genieße spanische Kroketten dazu, Patatas bravas mit Aioli oder eine Tortilla. Und wenn du mehr Lust auf Kaffeekreationen hast, probiere doch unseren Kaffee-Zitronen-Shake.