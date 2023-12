Kulinarische TikTok-Trends gibt es mittlerweile zuhauf, doch nicht immer sind sie den Hype wert. Ganz anders ist das aber bei diesem Rezept für Akkordeon-Kartoffeln. Denn sie sehen nicht nur besonders cool aus, sondern schmecken auch einfach superlecker.

Akkordeon-Kartoffeln erobern die Küche

Die Akkordeon-Kartoffeln sind gar nicht mal so kompliziert, wie sie auf den ersten Ausblick aussehen. An die langen Seiten der Kartoffeln werden Kochlöffel oder Essstäbchen gelegt und die Kartoffeln dann in Scheiben geschnitten. Die Löffel sorgen dafür, dass die Kartoffeln nicht komplett durchgeschnitten wurden und sich wie ein Akkordeon auffächern – daher auch der Name.

Danach werden die Akkordeon-Kartoffeln mit Öl beträufelt und mit anderen Zutaten wie Rosmarin und Knoblauch verfeinert, bevor sie in den Ofen kommen.

Abgesehen von ihrem optischen Wow-Faktor, hat die besondere Zubereitung noch einen Vorteil: Durch das Einschneiden können Gewürze und Öl tief in jede Schicht eindringen, was dazu führt, dass die Akkordeon-Kartoffeln außen schön knusprig und goldbraun und innen herrlich zart werden.

Weitere Rezepte mit Kartoffeln findest du in unserer Rezeptsammlung. Wir können dir die folgenden drei Kreationen nur wärmstens empfehlen: Unsere Knoblauchkartoffeln mit Zitrone ebenso wie die knusprigen Parmesan-Kartoffeln sind tolle Beilagen, die Smashed Potatoes mit Dip ein weiterer viraler Food-Trend.

Der Hype um die Akkordeon-Kartoffeln ist unserer Meinung nach dieses Mal absolut berechtigt. Die einfache Zubereitung und das schmackhafte Aussehen machen sie zu einem absoluten Muss für alle Foodies.