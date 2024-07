Nie wieder angebrannte Milch: Mit diesen Tricks klappt es

Egal ob du dir einen Milchreis, Grießbrei, einen Pudding oder einfach nur eine heiße Schokolade zubereiten möchtest, für all diese Rezepte musst du Milch kochen. Hast du nur eine Sekunde lang nicht hingeschaut, ist es schon passiert, die Milch kocht laut zischend und schaumig über und hinterlässt nicht nur eine Sauerei auf dem Herd, sondern oft auch Angebranntes im Topf. Doch das muss nicht sein, denn mit unseren Tipps ist angebrannte Milch ab sofort Geschichte.

Diese Tricks verhindern angebrannte Milch

Angebrannte Milch ist ärgerlich. Nicht nur, weil deine ganze Küche nach dem Missgeschick riecht und du die Milch danach nicht mehr verwenden kannst, sondern auch, weil du einen Topf schrubben musst. Die Reste der Milch lassen sich nämlich nur schwer entfernen. Da ist oft der Einsatz von Scheuermilch, Stahlschwamm und jede Menge Muskelkraft gefragt. Damit es aber gar nicht erst soweit kommt, haben wir Tipps mit denen du das Anbrennen deiner Milch verhindern kannst.

Milch bei niedriger Hitze kochen

In der Küche muss es meistens schnell gehen. Wer sich aber ein paar Minuten mehr Zeit nimmt, kann verhindern, dass ein Malheur passiert. Damit die Milch nicht anbrennt, koche sie nicht auf der höchsten Stufe, sondern erhitze sie langsam bei niedriger bis mittlerer Temperatur. Es dauert zwar länger, bis die Milch kocht, dafür erhitzt sie aber gleichmäßig und das Risiko, das sie anbrennt sinkt.

Regelmäßiges Umrühren

Wer sich diesen simplen Trick zu Herzen nimmt, braucht sich nie wieder über angebrannte Milch zu ärgern: umrühren! Kochst du die Milch unter permanentem Rühren auf, kann sie sich nicht am Topfboden festsetzten und anbrennen.

Geheimwaffe Butter

Butter ist ein Trick aus der Profiküche. Der Rand des Topfes wird rundherum einfach mit etwas Butter eingerieben. Das soll verhindern, dass die Milch überkochen kann. Zusätzlich kannst du noch ein kleines Stück Butter mit in die Milch geben. Das Fett verhindert, dass sich auf der Milch beim Kochen eine Haut bildet. Durch die kann Wasserdampf, der beim Kochen entsteht, nur schwer entweichen und die Milch kocht über.

Topf vor dem Kochen mit kaltem Wasser ausspülen

Spült man den Topf vor dem Milchkochen mit kaltem Wasser soll sich eine Schutzschicht bilden, die verhindert, dass die Milch am Boden anbrennt. Du solltest dabei aber trotzdem regelmäßig umrühren.

Aber warum brennt Milch überhaupt so schnell an? Schuld ist der in der Milch enthaltene Milchzucker. Der reagiert mit dem Eiweiß, sinkt nach unten, lagert sich am Boden des Topfes ab und verbrennt dort mit dem Ergebnis, dass die Milch nicht mehr genießbar ist. Wenn du aber unsere Tipps beherzigst, verhinderst du, dass deine Milch beim nächsten Mal anbrennt. Probier es aus!