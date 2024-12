Ein Apfel-Cranberry-Crumble mit Schuss darf an Weihnachten nicht fehlen

Auch wenn von diesem Dessert ausschließlich die Erwachsenen naschen dürfen, probier es unbedingt einmal aus. Denn unser Apfel-Cranberry-Crumble ist so lecker, dass du es lieben wirst. Sein Geheimnis: ein ordentlicher Schuss Sekt für ein besonderes Aroma.

Rezept für Apfel-Cranberry-Crumble mit Schuss

Ein Crumble ist eine ziemlich einfache und leckere Angelegenheit. Du nimmst dein Lieblingsobst, schneidest es klein, füllst es in eine Auflaufform, streust eine dicke Schicht Kuchenstreusel darüber und backst alles im Ofen. So viel zur Kurzfassung.

Schauen wir uns den Apfel-Cranberry-Crumble mit Schuss doch einmal genauer an. Wir schnappen uns zwei unserer Lieblingswinterfrüchte, Apfel und Cranberry, und mischen sie mit Zucker, Zimt, Vanilleextrakt und Sekt dazu und lass alles ein wenig durchziehen. In der Zwischenzeit vermengst du Mehl, Haferflocken, gemahlenen Mandeln, Salz und Zucker mit kalten, in Stücke geschnittener Butter und verknetest die Zutaten zu groben Teigkrümeln. Fülle erst die Früchte in eine Auflaufform und streue die Streusel darüber. Für dich ist die Arbeit damit getan. Das Fertigbacken übernimmt ab jetzt der Ofen.

Was Süßes zum Fest? Da haben wir was für dich. Backe auch mal einen Glühwein-Cheesecake oder ein paar Schneemann-Cupcakes mit Marshmallows. Auch ein Gugelhupf mit gebrannten Mandeln ist ein süßer Schmaus in der Weihnachtszeit.

Apfel-Cranberry-Crumble mit Schuss Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 große Äpfel z.B. Boskop

100 g frische Cranberrys

100 g trockener Sekt

50 g brauner Zucker

1 TL Zimt

1 TL Vanilleextrakt

150 g Mehl

100 g kalte Butter

50 g Haferflocken

50 g gemahlene Mandeln

1 Prise Salz Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette die Auflaufform leicht ein.

Wasche die Äpfel, entferne das Kerngehäuse und schneide sie dann in Würfel. Wasche die Cranberrys ebenfalls. Mische Äpfel und Cranberrys nun in einer Schüssel zusammen mit braunen Zucker, Zimt, Vanilleextrakt und Sekt und rühre alles gut um.

Schneide die kalte Butter in kleine Würfel und gib diese mit Mehl, Haferflocken, gemahlenen Mandeln, Salz und 50 g Zucker in eine Schüssel. Verknete die Zutaten mit den Fingerspitzen zu groben Streuseln.

Verteile die Fruchtmischung gleichmäßig in der Backform und streue die Streusel großzügig darüber.

Backe das Crumble für 25–30 Minuten, bis die Streusel goldbraun und knusprig sind.

Lass das Crumble nach dem Backen leicht abkühlen und serviere es warm mit einer Kugel Vanilleeis oder einem Klecks Schlagsahne.

