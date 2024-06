Apfelkuchen mal anders: Apfel-Mille-feuille mit Blätterteig & Vanillesoße

Die französische Küche gilt als die beste der Welt. Sie ist für ihre Vielfalt und sehr gute Qualität bekannt. Die Liebe zu gutem Essen und gutem Wein ist tief in der französischen Kultur verwurzelt und spielt im täglichen Leben eine zentrale Rolle. Wir wandeln einen französischen Klassiker heute etwas ab und kombinieren ihn mit einer frischen Note von Äpfeln: herauskommt eine fantastisch leckere Apfel-Mille-feuille. Machst du mit?

Apfel-Mille-feuille ist zarter Genuss

Mille-feuille ist ein Kuchen aus geschichtetem Blätterteig, der mit Marmelade, Schlagsahne oder einer leckeren Creme und Früchten gefüllt wird. Überzogen wird das süße Gebäck häufig mit Puderzucker, Zuckerguss, einer Eiweißspritzglasur oder Schlagsahne.

Unsere Apfel-Mille-feuille besteht aus dünnen Apfelschichten, die wir auf einen Blätterteig schichten und mit Karamell toppen. Optisch ein Highlight, kannst du es aber wirklich einfach zubereiten. Schaue dir die einzelnen Schritte ganz in Ruhe oben im Video an.

Am besten eignen sich leicht säuerliche Äpfel wie Boskop oder Elstar. Diese Sorten bringen eine angenehme Frische und Säure mit, die wunderbar mit der Süße des Karamells harmoniert.

Einfach in der Herstellung und doch so beeindruckend in der Präsentation, bleibt es bei deiner Familie oder Gästen in Erinnerung. Serviere die Apfel-Mille-feuille als beeindruckendes Dessert oder Leckerei auf dem Kaffeetisch und genieße eine Welt voller Aromen und Texturen.

