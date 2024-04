Flan pâtissier: ein cremiger Puddingkuchen aus Frankreich

Das Wort „flan“ beschreibt in der portugiesischen und spanischen Küche eine gestockte Eimasse mit einer Karamell- und Vanillenote. Obwohl der Flan pâtissier dieses Wort im Namen trägt, handelt es sich hier um eine Art große Schwester. Zwar ist die Masse des französischen Puddingkuchens entfernt mit dem Flan vergleichbar, diese wird aber in leckerem Blätterteig gebacken. Sozusagen ein Flan in Kuchenform.

Ein edler Kuchen für den heimischen Kaffeetisch: Flan pâtissier

Wie so oft bei klassischen Rezepten haben sich über die Jahre viele Varianten herausgebildet. Anstelle des Blätterteigs aus dem Kühlregal, den wir hier verwenden, kannst du auch einen Mürbeteig zubereiten. Es gibt Varianten mit Schokolade, Nüssen, Karamellsoße oder sogar schwarzem Sesam. Unser Flan pâtissier wird gerade so lange gebacken, dass die Eiermasse stockt. So kannst du den Puddingkuchen mit seiner zarten Konsistenz lauwarm genießen. Auch eine Prise Zimt passt sehr gut dazu.

Ein kleiner Funfact am Rande: Nicht immer war der Flan eine köstliche süße Speise. Ursprünglich wurde das Gericht eher mit Käse zubereitet. Beim europäischen Adel war eine deftige Variante mit Aal beliebt. Der kommt aber glücklicherweise in unserem Flan pâtissier nicht vor.

Die französische Küche hat den Ruf, zwar lecker, aber auch etwas kompliziert zu sein. Doch keine Sorge: Diese französische Kreation ist überraschend einfach, obwohl die besondere Konsistenz viel Arbeit in der Küche vermuten lässt. Perfekt, um Gäste mit diesem schicken Kuchen zu beeindrucken. Dass er recht fix zubereitet ist, muss ja keiner wissen.

Auf eine schicke Zutat solltest du aber nicht verzichten: Greife auf jeden Fall zu einer echten Vanilleschote! Das edle Gewürz ist nach dem Safran das teuerste und aromatischste Gewürz der Welt. Dennoch bekommst du eine Vanilleschote, mehr brauchst du für dieses Rezept nicht, im Supermarkt für etwa 4 Euro. Die kleine Investition lohnt sich, denn der echte Vanillegeschmack gibt deinem Flan pâtissier das ganz besondere Etwas. Die ausgekratzte Schote kannst du in ein Glas mit Zucker legen und so in ein paar Tagen deinen eigenen Vanillezucker herstellen.

Für mehr Ausflüge in die französische Backstube kann ich dir den französischen Joghurtkuchen oder den Mille feuille empfehlen. Eine Variation vom spanischen Flan in XXL präsentieren wir dir mit unserem Flan-Kuchen. Und fruchtig geht es mit unserem Mango-Flan zu.