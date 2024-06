Bringe die Milch zusammen mit dem Vanillemark aus einer Vanilleschote in einem Topf zum Kochen. Lasse die Milch dann ca. 10 Minuten ziehen. Vermische nun die Eigelbe mit dem Zucker und der Maisstärke in einer Schüssel. Gib die Ei-Masse zu der Milch in den Topf und koche die Creme unter ständigem Rühren bei mittlerer Hitze auf. Zuletzt gibst du noch die weiche Butter hinzu. Lasse die Creme danach komplett abkühlen. Decke sie am besten mit Frischhaltefolie ab, dann bildet sich keine Haut.