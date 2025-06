Apfel-Nuss-Porridge mit Zimt: der perfekte Start in den Tag

Ein cremiges Apfel-Nuss-Porridge mit Zimt ist herrlich lecker und liefert wichtige Nährstoffe für ein energiegeladenes Frühstück. Du kannst es schnell zubereiten und nach deinen Vorlieben anpassen. Besser kann man morgens kaum in den Tag starten.

Leckeres Frühstücksrezept: Apfel-Nuss-Porridge mit Zimt

Woher kommt Porridge? Der Haferbrei stammt ursprünglich aus Schottland. Dort gilt er seit Jahrhunderten als Grundnahrungsmittel, das Generationen mit wichtiger Energie für harte Arbeitstage versorgte. Was einst als einfache Mahlzeit der Landbevölkerung galt, hat sich heute zu einem vielseitigen Trendgericht entwickelt und wird in vielen leckeren Varianten zubereitet.

Die Hauptzutat für das Apfel-Nuss-Porridge mit Zimt, der Hafer, enthält komplexe Kohlenhydrate, die langanhaltend sättigen und den Blutzuckerspiegel stabil halten. Die Nüsse liefern gesunde Fette und Proteine, während die Äpfel wichtige Ballaststoffe und Vitamine beisteuern.

Welche Nüsse du für das Porridge verwendest, ist dir überlassen. Haselnüsse eignen sich ebenso gut wie Walnüsse oder Mandeln. Du kannst es außerdem mit Honig, Ahornsirup oder Agavendicksaft süßen, mit Pflanzenmilch oder klassischer Milch zubereiten und es noch mit frischen Früchten, Nussbutter oder einem Klecks Joghurt verfeinern.

Dank der einfachen und schnellen Zubereitung eignet sich das Apfel-Nuss-Porridge für stressige Tage unter der Woche, an denen nicht viel Zeit für ein ausgiebiges Frühstück bleibt. Es lässt sich zudem hervorragend in eine Dose oder Glas füllen, mitnehmen und beispielsweise im Büro essen. Aber auch am Wochenende ist es ein Genuss, den du mit deiner Familie teilen kannst.

Porridge ist wunderbar vielseitig und wandelbar. Probiere doch auch mal ein Apfelstrudel-Porridge, ein fruchtiges Erdbeer-Rhabarber-Porridge oder ein Honig-Bananen-Porridge. Noch mehr Rezeptideen liefert dir unser Koch-Bot.

Apfel-Nuss-Porridge mit Zimt Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 500 ml Milch oder pflanzliche Alternative

100 g Haferflocken weich

50 g Nüsse gemahlen

1 Apfel

50 ml Orangensaft

Zimtpulver

1 Handvoll Mandeln gehackt Zubereitung Gieße die Milch in einen Topf 🛒 und gib die Haferflocken und gemahlenen Nüsse hinzu.

Koche alles zusammen auf und lass es 10-12 Minuten köcheln.

Wasche den Apfel und reibe 3/4 von ihm klein und gib den Orangensaft hinzu. Schneide den Rest in Stücke.

Rühre den pürierten Apfel unter das Porridge und bestreue es mit Zimt, gehackten Mandeln und den Apfelstücken.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.