Frühstücksgenuss mit Zimt: Apfelstrudel-Porridge

Gib Haferflocken mit Milch, Wasser und Vanillezucker in einen kleinen Topf, lasse alles aufkochen und bei geringer Hitze 10 Minuten köcheln. Rühre regelmäßig um, damit nichts anbrennt. Je nachdem, wie cremig du deinen Porridge haben möchtest, rühre noch etwas Wasser oder Milch unter.

Gib Haferflocken mit Milch, Wasser und Vanillezucker in einen kleinen Topf, lasse alles aufkochen und bei geringer Hitze 10 Minuten köcheln. Rühre regelmäßig um, damit nichts anbrennt. Je nachdem, wie cremig du deinen Porridge haben möchtest, rühre noch etwas Wasser oder Milch unter.