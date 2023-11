Wer morgens nicht aus den Federn kommt, braucht vielleicht einfach nur den richtigen Anreiz. Unser Kaffee-Shake liefert genau diesen: Vor allem Naschkatzen dürfte der leckere Shake begeistern, denn er schmeckt nicht nur nach Kaffee – und sorgt für den nötigen Energiekick –, sondern erinnert fast schon an ein Dessert. Warum? Dank Joghurt, Nussmus und Ahornsirup wird daraus eine süße Versuchung, der man nur schwer widerstehen kann.

Kaffee-Shake am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen

Zunächst einmal brühst du dir einen gar normalen Kaffee oder Espresso. Du benötigst etwa 50 Milliliter. Der muss dann erst einmal abkühlen – du hast jetzt also Zeit, dich entweder nochmal ins Bett zu kuscheln oder den Frühstückstisch zu decken. Tipp: Wenn du den Kaffee schon am Vorabend kochst und über Nacht in den Kühlschrank stellst, kannst du morgens sofort mit der Zubereitung des Kaffee-Shakes starten.

Dann kommen nämlich nur noch alle Zutaten zusammen in einen Mixer und werden cremig miteinander verrührt.

Übrigens: Der Kaffee-Shake schmeckt natürlich nicht in der Früh, sondern stillt auch am Nachmittag deinen Durst nach Koffein und etwas Süßem. Nimm einfach den restlichen Kaffee, der am Morgen übrig geblieben ist, und gönne dir im Laufe des Tages eine leckere Pause. Und noch einen Vorteil wollen wir dir nicht vorenthalten: Das Getränk kannst du wunderbar auch vegan zubereiten. Anstelle von herkömmlicher Kuhmilch und Joghurt nimmst du einfach pflanzenbasierte Alternativen, und schon schmeckt es auch allen, die auf tierische Zutaten verzichten.

Kaffee-Shake Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 1 Person Zutaten 1x 2x 3x 50 ml Kaffee

60 ml (vegane) Milch

2-3 EL (veganer) Joghurt

2 EL Nussmus z.B. Mandel

1 Spritzer Ahornsirup Anleitungen Brühe den Kaffee auf und lasse ihn abkühlen.

Gib jetzt alle Zutaten in einen Standmixer und püriere sie, bis ein cremiger Shake entsteht. Fülle ihn in ein Glas, füge bei Bedarf Eiswürfel hinzu und serviere. Das war’s!

Dir schmeckt bestimmt nicht nur unser Kaffee-Shake, sondern auch die vielen anderen Köstlichkeiten, die wir mit Kaffee zubereitet haben. Dazu gibt’s Leckerwissen vom Feinsten: