Apfel-Pancakes: fruchtiges Frühstück

Planst du einen Brunch oder hast einfach nur Lust auf ein dekadentes Frühstück? Dann beriete doch mal Apfel-Pancakes zu. Sie sind die perfekte Möglichkeit, ein einfaches Frühstück aufzupeppen. Mit einem einfachen Rezept kannst du deinem Morgen und dem deiner Gäste so einen ganz besonderen Touch verleihen, der noch dazu perfekt zur Saison passt.

Rezept für Apfel-Pancakes

Die Geschichte von Pfannkuchen und Pancakes ist lang und dennoch schwer zu ergründen. Einige Quellen behaupten, dass ähnliche Zubereitungsformen bereits in der Steinzeit existierten, andere sprechen vom antiken Griechenland. Wieder andere Quellen behaupten, Pfannkuchen seien im Mittelalter als Möglichkeit erfunden worden, Omeletts zu strecken. Wo auch immer sie aber herkommen mögen – heute sind sie weltweit ein beliebtes Frühstücksgericht.

Pfannkuchen und Pancakes überzeugen durch einfache Zutaten und eine simple Zubereitung, das Beste an ihnen ist meiner Meinung nach aber ihre Vielseitigkeit. Hast du einmal einen Grundteig, kannst du diesen mit allerlei Zugaben abschmecken und anpassen. Und da Äpfel gerade Saison haben, liegt doch nichts näher als diese im süßen Pancake-Teig zu verarbeiten.

Um Apfel-Pancakes zu machen, brauchst du zwei Äpfel. Hier kannst du bei der Sorte frei entscheiden. Am besten schmecken aber Äpfel, die nicht zu sauer sind. Auch solche, die schon einige Tage auf dem Buckel haben, sind gut geeignet. Reibe die Früchte und drücke ein wenig Flüssigkeit heraus. Sonst kann es passieren, dass der Teig zu flüssig wird. Da wir aber eher in Richtung American Pancakes gehen wollen als in Richtung französische Crêpes, sollte der Teig ruhig etwas dickflüssiger sein. Den Teig gibst du in eine heiße Pfanne. Nun darfst den kleinen Kuchen dabei zuschauen, wie sie langsam aufgehen. Mmh, wie das duftet! Noch etwas Zimt und Zucker darüber und schon steht das Frühstück.

Mit Äpfeln kann man so viel machen! Kennst du schon Apfel-Blätterteig-Donuts, die toll aussehen und noch besser schmecken? Oder Apfel-Beignets, die frittiert werden und daher besonders glücklich machen? Apfel-Fruchtleder ist etwas für diejenigen, die etwas gesünder naschen wollen.