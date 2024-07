Gesund naschen: So einfach machst du Apfel-Fruchtleder

Nachkatzen, aufgepasst! Wenn das nächste Mal der süße Magen nach einer Köstlichkeit verlangt, kannst du Gummibärchen und Schokolade links liegen lassen! Mit diesem leckeren Rezept für Apfel-Fruchtleder kannst du ganz ohne schlechtes Gewissen nach Herzenslust naschen. Du brauchst nur reife Äpfel und schon steht der nächsten Leckerei nichts mehr im Weg.

Apfel-Fruchtleder: Naschen ohne schlechtes Gewissen

Süßigkeiten sind schon etwas Wunderbares. Sie schmecken herrlich köstlich, machen angeblich glücklich und geben sogar einen kleinen Energieschub. Blöd nur, dass sie durch Aromen, Farb- und Konservierungsstoffe so ungesund sind. Aber keine Sorge, denn wir haben die Lösung für dieses Problem: Mach dir deine Süßigkeiten einfach selbst! Dafür brauchst du keineswegs komplizierte Zutaten oder teure Silikonförmchen, denn wir machen heute Apfel-Fruchtleder. Das braucht genau eine Zutat: reife Äpfel!

Gut zu wissen: Macht Schokolade wirklich glücklich? Erfahre in unserem Leckerwissen die erstaunliche Antwort.

Je reifer die Äpfel sind, die du verwendest, desto süßer wird das Ergebnis. Auch durch den Trocknungsprozess nimmt die Süße des Endproduktes zu. So enthält dein selbstgemachtes Apfel-Fruchtleder zwar einiges an Zucker, kann aber gleichzeitig mit wichtigen Inhaltsstoffen punkten. Beispielsweise enthält es hochwertige Ballaststoffe sowie Kalium und Vitamine.

Apfel-Fruchtleder ist im Grunde genommen ein Püree aus reifen Äpfeln, das schonend getrocknet wird, bis es eine lederartige Konsistenz annimmt. Du brauchst lediglich Äpfel, gern auch welche, die ihre besten Tage schon hinter sich gelassen haben. Diese kannst du entweder roh pürieren oder vorher zu einem Mus kochen. Streiche das Püree auf ein Backpapier oder eine Silikonmatte und schiebe es in den Ofen. Nach einigen Stunden ist das Leder schon fertig und du kannst hemmungslos naschen!

Du kannst dein Apfel-Fruchtleder übrigens anpassen, wie du magst. Hast du Lust auf ein etwas säuerliches Ergebnis, füge Zitronen oder Orangen hinzu. Magst du es noch fruchtiger, passen sommerliche Beeren ebenfalls dazu. Fruchtleder ist eine perfekte Möglichkeit, übrig gebliebenes Obst zu verwerten, bevor es in die Tonne muss! Also leg am besten direkt los, dann ist die nächste Heißhungerattacke gerettet!

