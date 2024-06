Wassermelonen-Gummibärchen: So einfach kannst du die beliebte Süßigkeit selber machen

Hast du schon einmal Gummibärchen selbst hergestellt? Lautet die Antwort nein, kannst du mit unserem super einfachen Rezept für hausgemachte Wassermelonen-Gummibärchen gleich loslegen. Die Zubereitung dauert nur 15 Minuten und ist so einfach, dass sie garantiert gelingen. Los geht’s.

Schnelles Rezept für selbst gemachte Wassermelonen-Gummibärchen aus 4 Zutaten

Die Wassermelone gehört zum Sommer einfach dazu. Sie ist ein gesunder Snack, der kaum Kalorien enthält und dich außerdem gut mit Flüssigkeit versorgt. Aber immer nur das Fruchtfleisch zu essen, ist dir zu langweilig? Dann bereite aus der Frucht doch mal selbst gemachte Wassermelonen-Gummibärchen zu. Die schmecken intensiv nach Melone und enthalten viel weniger Zucker als die gekaufte Variante aus dem Supermarkt. Naschen ohne schlechtes Gewissen also.

Bevor du loslegen kannst, benötigst du für die Gummibärchen aus Wassermelone eine passende Form. Das kann zum Beispiel eine Eiswürfelform sein, die du vielleicht schon zu Hause hast, oder eine, die speziell für die Zubereitung von Gummitieren hergestellt wurde. Die Form sollte möglichst aus Silikon sein, da sich die Wassermelonen-Gummibärchen später besser daraus lösen lassen.

Schneide zuerst das Fruchtfleisch aus der Melone, püriere es und passiere es anschließend durch ein Sieb in einen Topf. Füge Zitronensaft, Zucker und Gelatine hinzu und lass die Flüssigkeit solange kochen, bis sich Zucker und Gelatine vollständig aufgelöst haben. Nun füllst du die Masse in die Form und stellst sie für mindestens eine Stunde zum Aushärten in den Kühlschrank.

Sommerzeit ist Melonenzeit. Deshalb kommt die Frucht gerade bei heißen Temperaturen öfter auf den Tisch. Die Möglichkeiten, Wassermelone in etwas Leckeres zu verwandeln sind schließlich vielseitig. Besonders gern lieben wir sie als Wassermelonen-Eis am Stiel, für das du nur zwei Zutaten benötigst. Auch als erfrischende Bowle mit Melone macht sie eine gute Figur. Als Snack in Form von Wassermelonen-Feta-Röllchen darf sie diesen Sommer ebenfalls nicht fehlen. Wie magst du sie am liebsten?