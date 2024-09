Apfel-Pfannkuchentorte mit Apfelkompott und Baiser: gestapeltes Glück

Heute kommt etwas Besonderes auf den Tisch: eine Apfel-Pfannkuchentorte. Sie strahlt etwas so Heimeliges aus und erinnert an Kindheitstage mit verformten Pfannkuchen und Sirup obendrauf. Doch diese hier ist elegant und schick und damit auch eine leckere Option, wenn du Gäste erwartest. Die werden sich begeistert auf deine Kreation stürzen, so viel ist sicher. Die Pfannkuchen bestreichst du mit selbstgemachtem Apfelkompott und krönst sie mit einer Schicht Baiser. Ein Traum!

Apfel-Pfannkuchentorte mit Baiser

Sicher kennst und liebst du auch die Kinderbuchreihe Pettersson und Findus. Die Geschichte ist wie diese Apfel-Pfannkuchentorte der Inbegriff von Gemütlichkeit und heimeliger Atmosphäre. Pettersson lebt mit seinem Kater in einem schwedischen Dorf und backt anlässlich des Geburtstages seines Fellfreundes sogar eine Pfannkuchentorte. Na, wenn das kein Grund ist, es ihm gleichzutun!

Für die Pfannkuchen rührst du Mehl, Eier, Milch, Zucker, Vanillezucker und eine Prise Salz zu einem glatten Teig. In einer Pfanne mit etwas Butter backst du nacheinander dünne Pfannkuchen, die du auf einem Teller stapelst. Dann kümmerst du dich um das Apfelkompott: Äpfel schälen, entkernen und in Stücke schneiden. Diese mit Zucker, Zimt, Apfelsaft und Zitronensaft köcheln lassen, bis die Äpfel schön weich sind – dabei duftet es schon herrlich nach Zimt und Äpfeln!

Nun ist es Zeit, dass deine Apfel-Pfannkuchentorte Gestalt annimmt. Auf jeden Pfannkuchen streichst du eine Lage des leckeren Apfelkompotts. Zum krönenden Abschluss schlägst du Eiweiß mit Zucker zu einer luftigen Baiserhaube auf und verteilst sie großzügig auf der Torte. Ab in den Ofen, bis das Baiser goldbraun ist, was nur etwa 10 Minuten dauert, und fertig ist deine himmlische Apfel-Pfannkuchentorte!

