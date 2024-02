Lege zunächst den Boden einer Springform (Durchmesser 28 cm) über Kreuz mit 2 Bögen Alufolie aus. Achte zudem auf einen ca. 3–4 cm hohen Rand. Lasse ca. 40 g Butter schmelzen und verteile sie gleichmäßig auf dem mit Alufolie ausgelegten Boden. Streue 90 g Zucker auf die Butter und verteile darauf noch klein gehackte Walnüsse.

Schäle Äpfel, viertel und entkerne sie. Schneide die Viertel in Scheiben und mariniere diese in einem Zucker-Zitronen-Gemisch. Verteile die Äpfel auf den klein gehackten Walnüssen in der Kuchenform.

Verrühre 160 g Butter mit 200 g Zucker, Zitronenzeste und Salz mit einem Schneebesen, bis eine cremige Konsistenz entstanden ist. Gib dann nacheinander die Eier hinzu. Vermische außerdem Mehl mit Backpulver und füge beides dem Rest hinzu. Verteile den Teig auf den Äpfeln in der Kuchenform und streiche ihn glatt. Schiebe die Form bei 150 ° C Umluft für ca. 1 Stunde in den Ofen (unterste Schiene).