Es kündigt sich spontan Besuch an, aber du hast nicht die Zeit, einen Kuchen zu backen?Dann pass jetzt gut auf und probiere unser Rezept für schnelle Apfel-Zimt-Muffins am besten gleich aus!

Apfel-Zimt-Muffins im Handumdrehen

Das Besondere an diesem Rezept ist, dass es sich quasi um einen Schüttelkuchen handelt. Das bedeutet, dass alle Zutaten einfach in eine Schüssel gegeben und kräftig durchgeschüttelt werden, bis ein gleichmäßiger Teig entsteht. Kein langes Kneten, keine aufwändige Zubereitung – perfekt für alle, die schnell und unkompliziert etwas Leckeres zaubern möchten.

Für die Apfel-Zimt-Muffins brauchst du lediglich Mehl, Zucker, Backpulver, Zimt, eine Prise Salz, Öl, Ei und Milch sowie ein paar Äpfel. All diese Zutaten kommen in eine verschließbare Schüssel oder Dose und werden kräftig durchgeschüttelt, bis ein Teig entsteht. Dann schneidest du den Apfel in kleine Stücke und gibst ihn ebenfalls dazu. Anschließend füllst du den Teig in Muffinförmchen und backst die Muffins im Ofen.

Das Ergebnis sind saftige und herrlich duftende Apfel-Zimt-Muffins, die einfach jeden Apfel-Fan begeistern werden. Ob zum Frühstück, als Snack zwischendurch oder als Nachtisch – diese Muffins passen einfach immer. Du kannst sie auch gerne noch mit Puderzucker, einem Klecks Sahne oder Zuckerguss verfeinern, um das Geschmackserlebnis noch zu intensivieren.

Worauf wartest du noch? Schnapp dir die Zutaten und leg los! Mit diesem einfachen und schnellen Rezept erschaffst du im Handumdrehen köstliche Apfel-Zimt-Muffins, die nicht nur deine Sinne verwöhnen, sondern auch für jede Menge Genussmomente sorgen.

Apfel-Zimt-Muffins Kai Kopireit keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 250 g Mehl

2 TL Backpulver

1 TL Zimt

1 Prise Salz

150 g Zucker

150 g Butter

3 Eier

150 ml Milch

1 TL Zitronensaft

2 Äpfel Zubereitung Gib alle trockenen Zutaten in eine verschließbare Schüssel oder Vorratsdose und schüttele sie ordentlich durch.

Bringe dann die Butter in der Mikrowelle zum Schmelzen und gib sie zusammen mit den Eiern und der Milch in eine andere verschließbare Schüssel. Achte darauf, dass die Butter nicht zu heiß ist, und schüttele auch diese Zutaten einmal gut durch.

Fülle die Inhalte beider Schüsseln in eine gemeinsame Schüssel und gib den Zitronensaft hinzu. Schüttele wieder, bis ein gleichmäßiger Teig entsteht.

Schäle zum Schluss die Äpfel, schneide sie in kleine Stücke und gib sie unter den Teig.

Gieße den Teig in Muffinförmchen aus Papier und backe die Apfel-Zimt-Muffins für etwa 25 Minuten bei 160 °C Umluft. Verziere die Muffins vor dem Servieren mit Puderzucker oder Zuckerguss – oder iss sie pur mit einem Klecks Sahne.

