Saftige Apfel-Zimtschnecken mit knackigen Walnüssen: süß und nussig

Starte mit dem Hefeteig: Gib dafür Mehl, Trockenhefe, Zucker und Salz in eine Schüssel. Schmilz die Butter in einem Topf und gieße die Milch hinzu. Gieße das Ganze in die Schüssel mit den trockenen Zutaten und verknete alles zu einem glatten Teig. Decke den Hefeteig mit einem feuchten Tuch ab und lass ihn etwa 1 Stunde an einem warmen Ort gehen.